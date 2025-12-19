  1. В Україні

Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз

17:17, 19 грудня 2025
Сервісом можуть скористатися фізичні особи, адвокати та слідчі, які замовляють судові експертизи або експертні дослідження.
Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз
Міністерство юстиції повідомило про впровадження першого сервісу на базі штучного інтелекту у сфері судових експертиз та експертних досліджень. Новий AI-інструмент призначений для допомоги замовникам на етапі підготовки документів для призначення експертизи.

Як повідомляють у Мін’юсті, AI-помічник дозволяє сформувати заяву або постанову про призначення судової експертизи, допомагає обрати відповідний вид експертного дослідження, визначити об’єкти дослідження, а також коректно сформулювати запитання до експерта. Завдяки цьому користувачі можуть уникнути типових помилок, які часто виникають при підготовці документів.

Скористатися сервісом можуть фізичні особи, адвокати та слідчі, які звертаються за проведенням судових експертиз або експертних досліджень. Пілотний проєкт реалізовано на базі Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Міністерства юстиції.

