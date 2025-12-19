Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз

Сервисом могут воспользоваться физические лица, адвокаты и следователи, заказывающие судебные экспертизы или экспертные исследования.

Министерство юстиции сообщило о внедрении первого сервиса на базе искусственного интеллекта в сфере судебных экспертиз и экспертных исследований. Новый AI-инструмент предназначен для помощи заказчикам на этапе подготовки документов для назначения экспертизы.

Как сообщают в Минюсте, AI-помощник позволяет сформировать заявление или постановление о назначении судебной экспертизы, помогает выбрать соответствующий вид экспертного исследования, определить объекты исследования, а также корректно сформулировать вопросы эксперту. Благодаря этому пользователи могут избежать типичных ошибок, которые часто возникают при подготовке документов.

Воспользоваться сервисом могут физические лица, адвокаты и следователи, которые обращаются за проведением судебных экспертиз или экспертных исследований. Пилотный проект реализован на базе Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Министерства юстиции.

