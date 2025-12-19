  1. В Україні

Міноборони тестує цифрову систему обліку військового майна

15:50, 19 грудня 2025
Міноборони розпочало тестування системи «Майно» у військових частинах.
Міноборони тестує цифрову систему обліку військового майна
Ілюстративне зображення
Міністерство оборони запустило дослідну експлуатацію інформаційної системи «Майно», яку розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень. 

На першому етапі тестування система охоплює засоби зв’язку та кібербезпеки, а згодом її планують поширити на інші служби.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, система дає змогу в єдиному середовищі вести ключові процеси обліку всього військового майна на рівні військової частини: від формування потреби до переміщення, списання та звітності, щоб полегшити роботу служб забезпечення.

Що передбачає система «Майно»:

  • швидший облік, переміщення та розподіл майна.
  • дані про рух майна, які доступні одразу, без очікування паперових звітів.
  • багатофакторна автентифікація, доступ за ролями та аудит дій.

Впровадження системи здійснюється Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ. 

Полковник Юрій Гай, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ, вказав, що система забезпечує повний цикл обліку майна: від формування потреби до списання. Вона інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дозволяє бачити єдину картину руху ресурсів.

армія Міноборони

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Чотири епізоди — не чотири злочини: позиція Верховного Суду щодо самовільного зайняття землі біля річки

Касаційна інстанція залишила в силі рішення про передачу на поруки у справі про самовільне зайняття земельних ділянок.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

