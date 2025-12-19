Міноборони тестує цифрову систему обліку військового майна

Міноборони розпочало тестування системи «Майно» у військових частинах.

Ілюстративне зображення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони запустило дослідну експлуатацію інформаційної системи «Майно», яку розробили військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень.

На першому етапі тестування система охоплює засоби зв’язку та кібербезпеки, а згодом її планують поширити на інші служби.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, система дає змогу в єдиному середовищі вести ключові процеси обліку всього військового майна на рівні військової частини: від формування потреби до переміщення, списання та звітності, щоб полегшити роботу служб забезпечення.

Що передбачає система «Майно»:

швидший облік, переміщення та розподіл майна.

дані про рух майна, які доступні одразу, без очікування паперових звітів.

багатофакторна автентифікація, доступ за ролями та аудит дій.

Впровадження системи здійснюється Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ.

Полковник Юрій Гай, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління зв'язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ, вказав, що система забезпечує повний цикл обліку майна: від формування потреби до списання. Вона інтегрована з системою управління логістичним забезпеченням, що дозволяє бачити єдину картину руху ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.