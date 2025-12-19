Минобороны тестирует цифровую систему учета военного имущества

Минобороны начало тестирование системы «Имущество» в воинских частях.

Министерство обороны запустило опытную эксплуатацию информационной системы «Имущество», разработанной военнослужащими Центра масштабирования технологических решений.

На первом этапе тестирования система охватывает средства связи и кибербезопасности, а в дальнейшем ее планируют распространить на другие службы.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, система позволяет в единой среде вести ключевые процессы учета всего военного имущества на уровне воинской части: от формирования потребности до перемещения, списания и отчетности, что призвано облегчить работу служб обеспечения.

Что предусматривает система «Имущество»:

более быстрый учет, перемещение и распределение имущества.

данные о движении имущества, доступные сразу, без ожидания бумажных отчетов.

многофакторную аутентификацию, доступ по ролям и аудит действий.

Внедрение системы осуществляется Министерством обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Полковник Юрий Гай, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления связи и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ, отметил, что система обеспечивает полный цикл учета имущества: от формирования потребности до списания. Она интегрирована с системой управления логистическим обеспечением, что позволяет видеть единую картину движения ресурсов.

