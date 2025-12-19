  1. В Украине

Минобороны тестирует цифровую систему учета военного имущества

15:50, 19 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минобороны начало тестирование системы «Имущество» в воинских частях.
Минобороны тестирует цифровую систему учета военного имущества
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны запустило опытную эксплуатацию информационной системы «Имущество», разработанной военнослужащими Центра масштабирования технологических решений.

На первом этапе тестирования система охватывает средства связи и кибербезопасности, а в дальнейшем ее планируют распространить на другие службы.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, система позволяет в единой среде вести ключевые процессы учета всего военного имущества на уровне воинской части: от формирования потребности до перемещения, списания и отчетности, что призвано облегчить работу служб обеспечения.

Что предусматривает система «Имущество»:

  • более быстрый учет, перемещение и распределение имущества.
  • данные о движении имущества, доступные сразу, без ожидания бумажных отчетов.
  • многофакторную аутентификацию, доступ по ролям и аудит действий.

Внедрение системы осуществляется Министерством обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Полковник Юрий Гай, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления связи и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ, отметил, что система обеспечивает полный цикл учета имущества: от формирования потребности до списания. Она интегрирована с системой управления логистическим обеспечением, что позволяет видеть единую картину движения ресурсов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

армия Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]