  1. В Україні

Кабмін спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

16:42, 19 грудня 2025
Українські виробники зможуть швидше і простіше підтверджувати вітчизняне походження своєї продукції для участі в публічних закупівлях.
Фото: rayon.in.ua
Кабінет Міністрів України 19 грудня спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях. Було визначено оптимальний перелік документів, який є необтяжливим для бізнесу, і водночас забезпечує підвищений рівень захисту від недобросовісної конкуренції. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що зміниться:

  • спрощується подання податкової звітності — виробники подають податковий розрахунок без додатків замість окремої форми 4ДФ;
  • скасовується вимога щодо подання протоколу випробувань зразка товару, що зменшує кількість дублюючих документів.

У жовтні 2025 року Уряд посилив вимоги до підтвердження локалізації у публічних закупівлях, розширивши перелік обов’язкових документів та інструментів перевірки.

«Після посилення вимог до локалізації ми продовжили діалог з українськими виробниками і отримали низку звернень щодо практичного застосування нових правил. У відповідь Уряд ухвалив рішення оптимізувати процедури підтвердження локалізації — без втрати контролю, але з меншим навантаженням для виробників. Це дозволяє захистити вітчизняного виробника від недобросовісної конкуренції, створити умови для ефективного виробництва якісних товарів і водночас забезпечити безперебійне постачання критично важливого обладнання в умовах війни», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Кабінет Міністрів України публічні закупівлі

Стрічка новин



