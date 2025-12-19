Кабмін спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

Українські виробники зможуть швидше і простіше підтверджувати вітчизняне походження своєї продукції для участі в публічних закупівлях.

Фото: rayon.in.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 19 грудня спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях. Було визначено оптимальний перелік документів, який є необтяжливим для бізнесу, і водночас забезпечує підвищений рівень захисту від недобросовісної конкуренції. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що зміниться:

спрощується подання податкової звітності — виробники подають податковий розрахунок без додатків замість окремої форми 4ДФ;

скасовується вимога щодо подання протоколу випробувань зразка товару, що зменшує кількість дублюючих документів.

У жовтні 2025 року Уряд посилив вимоги до підтвердження локалізації у публічних закупівлях, розширивши перелік обов’язкових документів та інструментів перевірки.

«Після посилення вимог до локалізації ми продовжили діалог з українськими виробниками і отримали низку звернень щодо практичного застосування нових правил. У відповідь Уряд ухвалив рішення оптимізувати процедури підтвердження локалізації — без втрати контролю, але з меншим навантаженням для виробників. Це дозволяє захистити вітчизняного виробника від недобросовісної конкуренції, створити умови для ефективного виробництва якісних товарів і водночас забезпечити безперебійне постачання критично важливого обладнання в умовах війни», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.