  1. В Украине

Кабмин упростил для производителей подтверждение локализации в публичных закупках

16:42, 19 декабря 2025
Украинские производители смогут быстрее и проще подтверждать отечественное происхождение своей продукции для участия в публичных закупках.
Фото: rayon.in.ua
Кабинет Министров Украины 19 декабря упростил для производителей подтверждение локализации в публичных закупках. Был определен оптимальный перечень документов, который не является обременительным для бизнеса и одновременно обеспечивает повышенный уровень защиты от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Что изменится:

  • упрощается подача налоговой отчетности — производители подают налоговый расчет без приложений вместо отдельной формы 4ДФ;
  • отменяется требование о подаче протокола испытаний образца товара, что уменьшает количество дублирующих документов.

В октябре 2025 года Правительство усилило требования к подтверждению локализации в публичных закупках, расширив перечень обязательных документов и инструментов проверки.

«После усиления требований к локализации мы продолжили диалог с украинскими производителями и получили ряд обращений относительно практического применения новых правил. В ответ Правительство приняло решение оптимизировать процедуры подтверждения локализации — без потери контроля, но с меньшей нагрузкой для производителей. Это позволяет защитить отечественного производителя от недобросовестной конкуренции, создать условия для эффективного производства качественных товаров и одновременно обеспечить бесперебойное поставление критически важного оборудования в условиях войны», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

