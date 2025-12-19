Кабмин упростил для производителей подтверждение локализации в публичных закупках

Украинские производители смогут быстрее и проще подтверждать отечественное происхождение своей продукции для участия в публичных закупках.

Фото: rayon.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины 19 декабря упростил для производителей подтверждение локализации в публичных закупках. Был определен оптимальный перечень документов, который не является обременительным для бизнеса и одновременно обеспечивает повышенный уровень защиты от недобросовестной конкуренции. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Что изменится:

упрощается подача налоговой отчетности — производители подают налоговый расчет без приложений вместо отдельной формы 4ДФ;

отменяется требование о подаче протокола испытаний образца товара, что уменьшает количество дублирующих документов.

В октябре 2025 года Правительство усилило требования к подтверждению локализации в публичных закупках, расширив перечень обязательных документов и инструментов проверки.

«После усиления требований к локализации мы продолжили диалог с украинскими производителями и получили ряд обращений относительно практического применения новых правил. В ответ Правительство приняло решение оптимизировать процедуры подтверждения локализации — без потери контроля, но с меньшей нагрузкой для производителей. Это позволяет защитить отечественного производителя от недобросовестной конкуренции, создать условия для эффективного производства качественных товаров и одновременно обеспечить бесперебойное поставление критически важного оборудования в условиях войны», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.