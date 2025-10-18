В Киеве на Печерске спасатели с ночи тушат масштабный пожар в жилом доме, фото

В жилом доме по улице Шота Руставели огонь тушат с 17 октября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поздно вечером 17 октября в Киеве произошел пожар в жилом доме на улице Шота Руставели. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 22:03. В ГСЧС сообщили, что работы по ликвидации пожара продолжаются.

По данным спасателей, возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже семиэтажного здания. Тушение осложняется конструктивными особенностями постройки — огонь распространился на верхние этажи через пустоты в стенах, деревянные перегородки и перекрытия.

На данный момент пожар локализован на площади около 400 квадратных метров, однако работы по ликвидации продолжаются.

К тушению привлечено более 100 спасателей и 29 единиц техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.