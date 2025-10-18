Зеленский встретился с руководителями американских аналитических центров, видео

Во время встречи обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут приблизить гарантированный и устойчивый мир.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой встретился с руководителями американских аналитических центров. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, во время встречи обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут приблизить гарантированный и устойчивый мир.

«Нужны эффективные решения. Были озвучены интересные идеи. Ценим это и рассчитываем на поддержку и дальше», — заявил Ермак.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 октября прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.