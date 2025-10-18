Практика судов
Зеленский встретился с руководителями американских аналитических центров, видео

13:03, 18 октября 2025
Во время встречи обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут приблизить гарантированный и устойчивый мир.
Зеленский встретился с руководителями американских аналитических центров, видео
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой встретился с руководителями американских аналитических центров. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, во время встречи обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут приблизить гарантированный и устойчивый мир.

«Нужны эффективные решения. Были озвучены интересные идеи. Ценим это и рассчитываем на поддержку и дальше», — заявил Ермак.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 октября прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

