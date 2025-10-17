Началась встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом

В Вашингтоне проходит встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В Вашингтоне началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Следует отметить, что анонсированное начало встречи задержалось на полчаса.

Главными темами переговоров будут пути достижения прекращения огня и начало процесса завершения российско-украинской войны.

Как отметил Трамп о Владимире Зеленском: «Он очень сильный лидер, который многое пережил. Мы прекрасно ладим», добавив: «Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были очерчены определенные принципы, и мы посмотрим, удастся ли нам это решить».

А также Трамп оценил костюм Зеленского: «классный костюм» и добавил: «Very like it!».

Владимир Зеленский заявил: «Мы понимаем, что Путин не готов (завершить войну), но я уверен, что с вашей помощью мы сможем завершить эту войну».

Трамп на вопрос о дип-ударах (ударах вглубь) американским оружием по России: «Мы будем это обсуждать, да это эскалация, но будем это обсуждать».

Кроме того, Трамп отметил, что «встреча с Путиным в Будапеште будет двусторонней, но Зеленский будет на связи». По словам президента США, во время сегодняшнего саммита они с Президентом Украины будут обсуждать вчерашний разговор с Путиным.

Трамп о Tomahawk: «Надеюсь, нам удастся завершить войну до того, как передать Tomahawk».

Напомним, накануне встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

