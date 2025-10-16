Практика судов
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште для окончания войны между РФ и Украиной

20:23, 16 октября 2025
Трамп и Путин обсудили мир на Ближнем Востоке и войну в Украине, планируется новая встреча.
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, который длился около двух часов, завершился. По результатам разговора Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште по поводу окончания войны в Украине.

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной.

Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в работе с детьми. Он был очень благодарен и сказал, что эта работа будет продолжена. Мы также много времени посвятили обсуждению торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной. В конце разговора мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших советников высокого уровня. Первые встречи со стороны Соединенных Штатов возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позднее.

Место встречи еще не определено. Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой «бесславной» войны между Россией и Украиной. Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс», – заявил Трамп.

