Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті для закінчення війни між РФ та Україною

Трамп та Путін обговорили мир на Близькому Сході та війну в Україні, планується нова зустріч.

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і Путіним, що тривала близько двох годин, завершилася. За результатами розмови Трамп анонсував зустріч з Путіним у Будапешті щодо закінчення війни в Україні.

«Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Президент Путін подякував першій леді Меланії за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що ця робота буде продовжена. Ми також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною. Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше.

Місце зустрічі ще не визначено. Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї «безславної» війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес», – заявив Трамп.

