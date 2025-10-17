Орбан заявив, що підготовка зустрічі Трампа й Путіна у Будапешті вже триває

Прем’єр Угорщини підтвердив готовність Будапешта прийняти саміт США та Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та готується до саміт США-РФ.

Таким чином він відреагував на заяву Трампа про намір провести саміт із Путіним у Будапешті.

За його словами, угорська сторона буде готова організувати таку зустріч.

«Я щойно розмовляв телефоном з президентом Трампом. Підготовка до мирного саміту США - Росія триває. Угорщина - острів миру», - написав угорський прем'єр.

«Запланована зустріч між президентами США та Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу», – додав Орбан.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті для закінчення війни між РФ та Україною.

