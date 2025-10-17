Практика судов
Орбан заявил, что подготовка встречи Трампа и Путина в Будапеште уже идет

08:00, 17 октября 2025
Премьер Венгрии подтвердил готовность Будапешта принять саммит США и России.
Орбан заявил, что подготовка встречи Трампа и Путина в Будапеште уже идет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и готовится к саммиту США–РФ.

Таким образом он отреагировал на заявление Трампа о намерении провести саммит с Путиным в Будапеште.

По его словам, венгерская сторона будет готова организовать такую встречу.

«Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США – Россия продолжается. Венгрия – остров мира», — написал венгерский премьер.

«Запланированная встреча между президентами США и России — это отличная новость для миролюбивых людей всего мира», — добавил Орбан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште для окончания войны между РФ и Украиной.

