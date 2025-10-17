Розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

У Вашингтоні проходить зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

У Вашингтоні розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Слід зауважити, що анонсований початок зустрічі затримався на півгодини.

Головними темами переговорів будуть шляхи досягнення припинення вогню та початок процесу завершення російсько-української війни.

Як зазначив Трамп про Володимира Зеленського: «Він дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудово ладнаємо», додаючи: «Сьогодні ми поговоримо про мою вчорашню розмову з Путіним, де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити».

А також Трамп оцінив костюм Зеленського: «класний костюм» і додав: «Very like it!».

Володимир Зеленський заявив: «Ми розуміємо, що Путін не готовий (завершити війну), але я впевнений, що з вашою допомогою ми зможемо завершити цю війну».

Трамп на питання про діп-страйки (удари вглиб) американською зброєю по Росії: «Ми будемо це обговорювати, так це ескалація, але будемо це обговорювати».

Крім того, Трамп зазначив, що «зустріч з Путіним у Будапешті буде двосторонньою, але Зеленський перебуватиме на зв'язку». За словами президента США, під час сьогоднішнього саміту вони з Президентом України обговорюватимуть вчорашню розмову з Путіним.

Трамп щодо Tomahawk: «Сподіваюся, нам вдасться завершити війну, до того, як передати Tomahawk».

Нагадаємо, напередодні зустрічі із Зеленським Трамп мав телефонну розмову з Путіним.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

