Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом

20:35, 17 жовтня 2025
У Вашингтоні проходить зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Розпочалася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вашингтоні розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Слід зауважити, що анонсований початок зустрічі затримався на півгодини. 

Головними темами переговорів будуть шляхи досягнення припинення вогню та початок процесу завершення російсько-української війни.

Як зазначив Трамп про Володимира Зеленського: «Він дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудово ладнаємо», додаючи: «Сьогодні ми поговоримо про мою вчорашню розмову з Путіним, де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити».

А також Трамп оцінив костюм Зеленського: «класний костюм» і додав: «Very like it!».

Володимир Зеленський заявив: «Ми розуміємо, що Путін не готовий (завершити війну), але я впевнений, що з вашою допомогою ми зможемо завершити цю війну».

Трамп на питання про діп-страйки (удари вглиб) американською зброєю по Росії: «Ми будемо це обговорювати, так це ескалація, але будемо це обговорювати».

Крім того, Трамп зазначив, що «зустріч з Путіним у Будапешті буде двосторонньою, але Зеленський перебуватиме на зв'язку». За словами президента США, під час сьогоднішнього саміту вони з Президентом України обговорюватимуть вчорашню розмову з Путіним.

Трамп щодо Tomahawk: «Сподіваюся, нам вдасться завершити війну, до того, як передати Tomahawk».

Нагадаємо, напередодні зустрічі із Зеленським Трамп мав телефонну розмову з Путіним.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державний бюджет на 2026 рік рекомендовано до прийняття за основу – Роксолана Підласа

Бюджетний комітет запропонував деякі зміни – зокрема щодо підвищення оплати праці педагогів.

Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов’язки у договорі – Верховний Суд.

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області