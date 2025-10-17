Дональд Трамп про «Томагавки» для України: У нас їх багато, але вони потрібні нам

Президент США додав, що під час розмови з Путіним той негативно відреагував на ідею передати Україні кілька тисяч «Томагавків».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі заявив, що, попри значні запаси ракет Tomahawk, США не можуть дозволити собі їх виснажувати, адже вони необхідні для власної оборони.

«Нам теж потрібні «Томагавки» для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні», — сказав він.

Американський президент також повідомив, що його розмова з Путіним була «хорошою».

За словами Трампа, він запитав у Путіна, чи не заперечує той проти передачі кількох тисяч «Томагавків» Україні.

«Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч «Томагавків» вашому супернику?" Йому ця ідея не сподобалася», – розповів Трамп, посміявшись.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

«Марко Рубіо, як ви знаєте, зустрінеться зі своїм колегою Лавровим, і вони зустрінуться зовсім скоро», – сказав президент США.

