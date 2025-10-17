Практика судів
Дональд Трамп про «Томагавки» для України: У нас їх багато, але вони потрібні нам

08:10, 17 жовтня 2025
Президент США додав, що під час розмови з Путіним той негативно відреагував на ідею передати Україні кілька тисяч «Томагавків».
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі заявив, що, попри значні запаси ракет Tomahawk, США не можуть дозволити собі їх виснажувати, адже вони необхідні для власної оборони.

«Нам теж потрібні «Томагавки» для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні», — сказав він.

Американський президент також повідомив, що його розмова з Путіним була «хорошою».

За словами Трампа, він запитав у Путіна, чи не заперечує той проти передачі кількох тисяч «Томагавків» Україні.

«Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч «Томагавків» вашому супернику?" Йому ця ідея не сподобалася», – розповів Трамп, посміявшись.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

«Марко Рубіо, як ви знаєте, зустрінеться зі своїм колегою Лавровим, і вони зустрінуться зовсім скоро», – сказав президент США.

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

