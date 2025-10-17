Практика судов
Дональд Трамп о «Томагавках» для Украины: У нас их много, но они нужны нам

08:10, 17 октября 2025
Президент США добавил, что во время разговора с Путиным тот негативно отреагировал на идею передать Украине несколько тысяч «Томагавков».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что, несмотря на значительные запасы ракет Tomahawk, США не могут позволить себе их истощать, поскольку они необходимы для собственной обороны.

«Нам тоже нужны «Томагавки» для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны», — сказал он.

Американский президент также сообщил, что его разговор с Путиным был «хорошим».

По словам Трампа, он спросил у Путина, не возражает ли тот против передачи нескольких тысяч «Томагавков» Украине.

«Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч «Томагавков» вашему сопернику? Ему эта идея не понравилась», — рассказал Трамп, посмеявшись.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

«Марко Рубио, как вы знаете, встретится со своим коллегой Лавровым, и они встретятся совсем скоро», — сказал президент США.

Отсутствие указания авторства непосредственно в произведении не опровергает презумпцию авторства – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что авторство лица не требует доказывания самим автором, а обязанность опровержения презумпции авторства возлагается на ответчика.

«Несколько собеседников отметили, что ключевой проблемой судебной реформы в Украине является вопрос добропорядочности судей Верховного Суда» – Венецианская комиссия

Венецианская комиссия в заключении коснулась и первоначального законопроекта Минюста, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС, а также привлечения международных экспертов к этому процессу.

Стоимость поправок к проекту бюджета на 2026 год составляет 7 триллионов гривен – Роксолана Пидласа

Для того, чтобы удовлетворить пожелания депутатов, подавших поправки к проекту бюджета, нужно 7 трлн грн.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

