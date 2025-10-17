Дональд Трамп о «Томагавках» для Украины: У нас их много, но они нужны нам

Президент США добавил, что во время разговора с Путиным тот негативно отреагировал на идею передать Украине несколько тысяч «Томагавков».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что, несмотря на значительные запасы ракет Tomahawk, США не могут позволить себе их истощать, поскольку они необходимы для собственной обороны.

«Нам тоже нужны «Томагавки» для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны», — сказал он.

Американский президент также сообщил, что его разговор с Путиным был «хорошим».

По словам Трампа, он спросил у Путина, не возражает ли тот против передачи нескольких тысяч «Томагавков» Украине.

«Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч «Томагавков» вашему сопернику? Ему эта идея не понравилась», — рассказал Трамп, посмеявшись.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

«Марко Рубио, как вы знаете, встретится со своим коллегой Лавровым, и они встретятся совсем скоро», — сказал президент США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.