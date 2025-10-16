«Розмова буде довгою», – Трамп повідомив про переговори з Путіним

Президент США пообіцяв розповісти про зміст розмови після її завершення.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що проводить телефонну розмову з Путіним. За словами Трампа, переговори «довгі», і після їх завершення він оприлюднить зміст розмови та зроблені висновки.

«Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона буде тривалою, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення», — написав Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

