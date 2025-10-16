«Разговор будет долгим», – Трамп сообщил о переговорах с Путиным

Президент США пообещал рассказать о содержании разговора после его завершения.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проводит телефонный разговор с Путиным. По словам Трампа, переговоры «длинные», и после их завершения он обнародует содержание разговора и сделанные выводы.

«Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он будет длительным, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения», — написал Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social.

