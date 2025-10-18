Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів, відео

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та речі, які можуть наблизити гарантований та стійкий мир.

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та речі, які можуть наблизити гарантований та стійкий мир.

«Потрібні ефективні рішення. Були озвучені цікаві ідеї. Цінуємо це та розраховуємо на підтримку й надалі», - заявив Єрмак.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 17 жовтня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

