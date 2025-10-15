НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

Уполномоченные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) смогут удалять с сайта НАПК результаты полных проверок деклараций должностных лиц. Соответствующие изменения НАПК внесло в Порядок проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Сам приказ №260/25 принят 1 сентября 2025 года, но вступил в силу 14 октября.

Как отмечает НАПК, «введена процедура защиты прав декларантов вне судебного процесса».

«Так, Порядок дополнен положениями, регулирующими процедуру признания декларации, в отношении которой проведена полная проверка, такой, которая не была проверена.

Если лицо, декларация которого прошла полную проверку, считает, что оно не имело обязанности подавать такую декларацию, или, по его мнению, декларация не подлежит полной проверке по другим причинам, оно может подать в НАПК соответствующее заявление (в бумажной или электронной форме), приложив подтверждающие документы (их копии).

Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней. В случае его удовлетворения справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, что будет означать, что декларация признана такой, которая не проверялась. Обоснованное заключение об установленных признаках нарушения, составленное по результатам такой проверки, отзывается. Об отказе в удовлетворении заявления сообщат заявителю», – поясняет НАПК.

Согласно измененному Порядку, в случае установления во время проведения полной проверки обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо, декларация которого проверяется, не является субъектом декларирования, или в случае если начата проверка декларации, не подлежащей полной проверке, или если полная проверка проведена ранее, ее результаты утверждены и отсутствуют основания для проведения повторной полной проверки, уполномоченное лицо составляет справку о прекращении полной проверки декларации без утверждения ее результатов.

В случае если будет установлено, что лицо, декларация которого проверена и составлена справка, не является субъектом декларирования, или проверенная декларация не подлежала полной проверке, эта декларация считается такой, которая не проверялась.

Справка о результатах проверки такой декларации удаляется с официального веб-сайта Нацагентства по письменному заявлению лица, подавшего декларацию. Направленное по результатам такой проверки обоснованное заключение отзывается Национальным агентством не позднее следующего рабочего дня за днем удаления справки с официального веб-сайта НАПК.

Чтобы НАПК удалило данные с сайта, должностное лицо может подать заявление, в котором указать, в частности, что не имело обязанности подавать декларацию за соответствующий отчетный период «или о наличии других оснований, по которым декларация не подлежала полной проверке».

При рассмотрении заявлений НАПК использует информацию из информационно-коммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, к которым имеет доступ в установленном законодательством порядке.

Кроме того, в Порядок внесены изменения о том, что справка о результатах проведения полной проверки декларации, которая изъята из публичной части Реестра деклараций, не подлежит обнародованию на официальном веб-сайте НАПК на период такого изъятия.

До 454 тысяч грн ответственности нет

Внесены и изменения в связи со вступлением в силу закона 4496-IX, которым порог для уголовной ответственности должностных лиц за недостоверное декларирование повышен с 1,5 млн грн до 2,2 млн грн (законопроект 13271-1).

Как писала «Судебно-юридическая газета», до изменений было предусмотрено, что ответственность по статье 172-6 КоАП за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации должностным лицом относительно имущества или другого стоимостного объекта декларирования наступает в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 302 800 грн до 1 514 000 грн. То есть, административная ответственность по ст. 172-6 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований финансового контроля» наступает за ошибку или ложь в декларации на сумму до 1,5 млн грн. Все, что выше 1,5 млн грн – это был порог для уголовной ответственности по статье 366-2 УК «Декларирование недостоверной информации».

Новым законом 4496-IX предусмотрено, что административным правонарушением является ошибка или ложь в декларации на сумму от 454 200 до 2 271 000 грн. А все, что выше 2,27 млн грн – это порог для наступления уголовной ответственности. Следовательно, для должностных лиц увеличили сумму, на которую они могут «ошибиться».

Соответственно, НАПК изменило в Порядке размеры недостоверных сведений, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отныне недостоверными являются сведения, указанные в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму, превышающую 454 200 грн (по состоянию на 2025 год), установленных на дату подачи декларации, и/или сведения, которые не позволяют идентифицировать члена семьи субъекта декларирования или объект декларирования.

Сведения в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму, не превышающую 454 200 грн, считаются неточными.

Остановка течения срока полной проверки декларации

Также предусмотрено, что течение срока проведения полной проверки останавливается на период военной службы субъекта декларирования по призыву или контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, со дня, когда уполномоченному лицу, проводящему полную проверку, стало известно о таких обстоятельствах, и продолжается со дня, следующего за днем, когда уполномоченному лицу или его непосредственному руководителю стало известно об их прекращении, или независимо от этого со дня, следующего за днем отмены или прекращения военного положения в Украине.

Если на дату продолжения срока проведения полной проверки, который был остановлен, истекли установленные законодательством сроки давности привлечения к предусмотренной законом ответственности, а также в случае если с даты прекращения субъектом декларирования полномочий выполнения функций государства или местного самоуправления прошло 3 года, проверка подлежит прекращению без утверждения результатов, о чем составляется справка.

Также в изменениях НАПК предусмотрело, что руководитель структурного подразделения по согласованию с руководителем самостоятельного структурного подразделения и заместителем председателя НАПК или председателем Национального агентства может продлить срок проведения полной проверки на основании обоснованной докладной записки уполномоченного лица, проводящего полную проверку, или непосредственного руководителя такого лица – на общий совокупный срок не более чем 60 дней.

Автор: Наталя Мамченко

