Украина и Словакия подписали Дорожную карту межправительственного сотрудничества

Документ определяет совместные действия в политике, экономике, энергетике, обороне, агросекторе, образовании, региональном развитии и гуманитарной сфере.

В городе Кошице Украина и Словакия подписали ряд соглашений и детальную Дорожную карту межправительственного сотрудничества стран. Соглашения подписали премьер-министры Юлия Свириденко и Роберт Фицо, передает правительственный портал.

«Украина и Словакия разделяют общее видение безопасной и конкурентоспособной европейской экономики. Наша совместная Дорожная карта отражает это видение через конкретные действия: укрепление промышленного сотрудничества, расширение торговли и углубление регионального взаимодействия», – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В частности, Дорожная карта межправительственного сотрудничества Украины и Словакии — это стратегический документ, который определяет совместные действия в политике, экономике, энергетике, обороне, агросекторе, образовании, региональном развитии и гуманитарной сфере. Разработка документа является результатом совместных отраслевых консультаций с обеих сторон.

На пленарном заседании двух правительств Алексей Соболев озвучил приоритетные направления двустороннего сотрудничества:

развитие совместных инвестиционных проектов в рамках Ukraine Investment Framework: поддержано 4 энергетических проекта почти на 100 млн евро в энергетике, а также ведется работа над созданием нового портфеля — в первую очередь для отрасли переработки и промышленной модернизации;

развитие прямых B2B-связей между украинским и словацким бизнесом при участии Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) и Словацкого экспортно-кредитного агентства;

сотрудничество в сфере промышленного восстановления и развития с привлечением словацких предприятий, технологий и оборудования;

углубление сотрудничества в агросекторе — от развития отрасли переработки до совместных действий по обеспечению продовольственной безопасности;

сотрудничество в сфере лесного хозяйства, в частности уже достигнута договоренность со словацкими партнерами о подписании меморандума о лесах в ближайшее время.

Среди ключевых документов, которые сегодня также подписали главы правительств, — Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере трудовой миграции. Этот документ усиливает защиту украинских работников, делает процессы трудоустройства более прозрачными и позволяет двум странам оперативно обмениваться данными о занятости.

Также украинская сторона приветствовала инициативу Словакии о проведении Украинско-словацкого экономического форума в Братиславе. В ноябре он станет площадкой для представления инвестиционных проектов, встреч бизнеса и региональных команд обеих стран.

