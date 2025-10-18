Практика судов
  1. В Украине

Украина и Словакия подписали Дорожную карту межправительственного сотрудничества

11:33, 18 октября 2025
Документ определяет совместные действия в политике, экономике, энергетике, обороне, агросекторе, образовании, региональном развитии и гуманитарной сфере.
Украина и Словакия подписали Дорожную карту межправительственного сотрудничества
Фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Кошице Украина и Словакия подписали ряд соглашений и детальную Дорожную карту межправительственного сотрудничества стран. Соглашения подписали премьер-министры Юлия Свириденко и Роберт Фицо, передает правительственный портал.

«Украина и Словакия разделяют общее видение безопасной и конкурентоспособной европейской экономики. Наша совместная Дорожная карта отражает это видение через конкретные действия: укрепление промышленного сотрудничества, расширение торговли и углубление регионального взаимодействия», – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В частности, Дорожная карта межправительственного сотрудничества Украины и Словакии — это стратегический документ, который определяет совместные действия в политике, экономике, энергетике, обороне, агросекторе, образовании, региональном развитии и гуманитарной сфере. Разработка документа является результатом совместных отраслевых консультаций с обеих сторон.

На пленарном заседании двух правительств Алексей Соболев озвучил приоритетные направления двустороннего сотрудничества:

  • развитие совместных инвестиционных проектов в рамках Ukraine Investment Framework: поддержано 4 энергетических проекта почти на 100 млн евро в энергетике, а также ведется работа над созданием нового портфеля — в первую очередь для отрасли переработки и промышленной модернизации;
  • развитие прямых B2B-связей между украинским и словацким бизнесом при участии Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) и Словацкого экспортно-кредитного агентства;
  • сотрудничество в сфере промышленного восстановления и развития с привлечением словацких предприятий, технологий и оборудования;
  • углубление сотрудничества в агросекторе — от развития отрасли переработки до совместных действий по обеспечению продовольственной безопасности;
  • сотрудничество в сфере лесного хозяйства, в частности уже достигнута договоренность со словацкими партнерами о подписании меморандума о лесах в ближайшее время.

Среди ключевых документов, которые сегодня также подписали главы правительств, — Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере трудовой миграции. Этот документ усиливает защиту украинских работников, делает процессы трудоустройства более прозрачными и позволяет двум странам оперативно обмениваться данными о занятости.

Также украинская сторона приветствовала инициативу Словакии о проведении Украинско-словацкого экономического форума в Братиславе. В ноябре он станет площадкой для представления инвестиционных проектов, встреч бизнеса и региональных команд обеих стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина Словакия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд

КГС ВС указал, что предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

Налоговый комитет Рады поддержал законопроект о «налоге на OLX» для граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие, будет принят – ведь Минфин уже заложил 14 млрд грн дополнительных поступлений от налогов в проект бюджета на 2026 год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності