Україна та Словаччина підписали Дорожню карту міжурядової співпраці

11:33, 18 жовтня 2025
Документ визначає спільні дії в політиці, економіці, енергетиці, обороні, агросекторі, освіті, регіональному розвитку та гуманітарній сфері.
Фото: kmu.gov.ua
У місті Кошиці Україна та Словаччина підписали низку угод і детальної Дорожньої карти міжурядової співпраці країн. Угоди підписали прем’єр-міністри Юлія Свириденко та Роберт Фіцо, передає урядовий портал.

«Україна та Словаччина поділяють спільне бачення безпечної та конкурентоспроможної європейської економіки. Наша спільна Дорожня карта відображає це бачення через конкретні дії: зміцнення промислової співпраці, розширення торгівлі та поглиблення регіональної співпраці», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Зокрема, Дорожня карта міжурядової співпраці України та Словаччини – це стратегічний документ, який визначає спільні дії в політиці, економіці, енергетиці, обороні, агросекторі, освіті, регіональному розвитку та гуманітарній сфері. Розроблення документа є результатом спільних галузевих консультацій з обох сторін.

На Пленарному засіданні двох урядів Олексій Соболев озвучив пріоритетні напрями двосторонньої співпраці:

  • розвиток спільних інвестиційних проектів у межах Ukraine Investment Framework: підтримано 4 енергетичні проекти на майже 100 млн євро в енергетиці, а також йде робота над створенням нового портфеля – в першу чергу для галузі переробки та промислової модернізації;
  • розбудова прямих B2B-зв’язків між українським і словацьким бізнесом за участі Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) та Словацької експортно-кредитної агенції;
  • співпраця в галузі промислового відновлення та розвитку із залученням словацьких підприємств, технологій та обладнання;
  • поглиблення співробітництва в агросекторі – від розвитку галузі переробки до спільних дій із забезпечення продовольчої безпеки;
  • співпраця у галузі лісового господарства, зокрема вже є домовленість зі словацькими партнерами про підписання меморандуму про ліси вже найближчим часом.

Серед ключових документів, які сьогодні також підписали очільники урядів – Угода про співпрацю та обмін інформацією у сфері трудової міграції. Цей документ посилює захист українських працівників, робить процеси працевлаштування прозорішими і дозволяє двом країнам оперативно обмінюватися даними щодо зайнятості.

Також українська сторона привітала ініціативу Словаччини щодо проведення Українсько-словацького економічного форуму в Братиславі. У листопаді він стане майданчиком для представлення інвестиційних проектів, зустрічей бізнесів і регіональних команд обох країн.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

