Україна та Словаччина підписали Дорожню карту міжурядової співпраці

У місті Кошиці Україна та Словаччина підписали низку угод і детальної Дорожньої карти міжурядової співпраці країн. Угоди підписали прем’єр-міністри Юлія Свириденко та Роберт Фіцо, передає урядовий портал.
«Україна та Словаччина поділяють спільне бачення безпечної та конкурентоспроможної європейської економіки. Наша спільна Дорожня карта відображає це бачення через конкретні дії: зміцнення промислової співпраці, розширення торгівлі та поглиблення регіональної співпраці», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Зокрема, Дорожня карта міжурядової співпраці України та Словаччини – це стратегічний документ, який визначає спільні дії в політиці, економіці, енергетиці, обороні, агросекторі, освіті, регіональному розвитку та гуманітарній сфері. Розроблення документа є результатом спільних галузевих консультацій з обох сторін.
На Пленарному засіданні двох урядів Олексій Соболев озвучив пріоритетні напрями двосторонньої співпраці:
Серед ключових документів, які сьогодні також підписали очільники урядів – Угода про співпрацю та обмін інформацією у сфері трудової міграції. Цей документ посилює захист українських працівників, робить процеси працевлаштування прозорішими і дозволяє двом країнам оперативно обмінюватися даними щодо зайнятості.
Також українська сторона привітала ініціативу Словаччини щодо проведення Українсько-словацького економічного форуму в Братиславі. У листопаді він стане майданчиком для представлення інвестиційних проектів, зустрічей бізнесів і регіональних команд обох країн.
