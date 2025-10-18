Україна та Словаччина підписали Дорожню карту міжурядової співпраці

Документ визначає спільні дії в політиці, економіці, енергетиці, обороні, агросекторі, освіті, регіональному розвитку та гуманітарній сфері.

У місті Кошиці Україна та Словаччина підписали низку угод і детальної Дорожньої карти міжурядової співпраці країн. Угоди підписали прем’єр-міністри Юлія Свириденко та Роберт Фіцо, передає урядовий портал.

«Україна та Словаччина поділяють спільне бачення безпечної та конкурентоспроможної європейської економіки. Наша спільна Дорожня карта відображає це бачення через конкретні дії: зміцнення промислової співпраці, розширення торгівлі та поглиблення регіональної співпраці», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Зокрема, Дорожня карта міжурядової співпраці України та Словаччини – це стратегічний документ, який визначає спільні дії в політиці, економіці, енергетиці, обороні, агросекторі, освіті, регіональному розвитку та гуманітарній сфері. Розроблення документа є результатом спільних галузевих консультацій з обох сторін.

На Пленарному засіданні двох урядів Олексій Соболев озвучив пріоритетні напрями двосторонньої співпраці:

розвиток спільних інвестиційних проектів у межах Ukraine Investment Framework: підтримано 4 енергетичні проекти на майже 100 млн євро в енергетиці, а також йде робота над створенням нового портфеля – в першу чергу для галузі переробки та промислової модернізації;

розбудова прямих B2B-зв’язків між українським і словацьким бізнесом за участі Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) та Словацької експортно-кредитної агенції;

співпраця в галузі промислового відновлення та розвитку із залученням словацьких підприємств, технологій та обладнання;

поглиблення співробітництва в агросекторі – від розвитку галузі переробки до спільних дій із забезпечення продовольчої безпеки;

співпраця у галузі лісового господарства, зокрема вже є домовленість зі словацькими партнерами про підписання меморандуму про ліси вже найближчим часом.

Серед ключових документів, які сьогодні також підписали очільники урядів – Угода про співпрацю та обмін інформацією у сфері трудової міграції. Цей документ посилює захист українських працівників, робить процеси працевлаштування прозорішими і дозволяє двом країнам оперативно обмінюватися даними щодо зайнятості.

Також українська сторона привітала ініціативу Словаччини щодо проведення Українсько-словацького економічного форуму в Братиславі. У листопаді він стане майданчиком для представлення інвестиційних проектів, зустрічей бізнесів і регіональних команд обох країн.

