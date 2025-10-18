Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд

11:30, 18 октября 2025
КГС ВС указал, что предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.
Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спор, возникающий в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный адвокатом в рамках оказания профессиональной правовой помощи юридическому лицу в хозяйственном деле, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства, поскольку получение запрашиваемой информации является составляющей надлежащего выполнения адвокатом своих договорных обязательств и реализации прав клиента в хозяйственном деле.

На это указал Кассационный гражданский суд в постановлении по делу №757/9390/24 от 13 августа 2025 года.

Обстоятельства дела

КГС ВС рассмотрел кассационную жалобу адвоката по делу по его иску к Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевской городской государственной администрации «Киевтеплоэнерго» об обязательстве предоставить адвокату информацию на адвокатский запрос.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, принял новое судебное решение об оставлении иска без удовлетворения, мотивируя это тем, что обращение адвоката с запросом к КП «Киевтеплоэнерго» осуществляется в интересах клиента ООО. В случае отказа в предоставлении информации или документов нарушается право клиента, а не личное право адвоката, поэтому отдельная защита прав адвоката в такой ситуации не предусматривается.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, судебные решения отменил, производство по делу закрыл ввиду того, что в соответствии с ч. 1 ст. 20 ХПК Украины данный спор подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства.

По этому делу адвокат обратился с запросом в рамках выполнения договора о правовой помощи юридическому лицу – участнику хозяйственного спора. Предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

Получение запрашиваемой информации является составляющей надлежащего выполнения адвокатом своих договорных обязательств и реализации прав клиента в хозяйственном деле.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд адвокат судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд

КГС ВС указал, что предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

Налоговый комитет Рады поддержал законопроект о «налоге на OLX» для граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие, будет принят – ведь Минфин уже заложил 14 млрд грн дополнительных поступлений от налогов в проект бюджета на 2026 год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності