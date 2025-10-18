Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд

КГС ВС указал, что предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спор, возникающий в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный адвокатом в рамках оказания профессиональной правовой помощи юридическому лицу в хозяйственном деле, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства, поскольку получение запрашиваемой информации является составляющей надлежащего выполнения адвокатом своих договорных обязательств и реализации прав клиента в хозяйственном деле.

На это указал Кассационный гражданский суд в постановлении по делу №757/9390/24 от 13 августа 2025 года.

Обстоятельства дела

КГС ВС рассмотрел кассационную жалобу адвоката по делу по его иску к Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевской городской государственной администрации «Киевтеплоэнерго» об обязательстве предоставить адвокату информацию на адвокатский запрос.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, принял новое судебное решение об оставлении иска без удовлетворения, мотивируя это тем, что обращение адвоката с запросом к КП «Киевтеплоэнерго» осуществляется в интересах клиента ООО. В случае отказа в предоставлении информации или документов нарушается право клиента, а не личное право адвоката, поэтому отдельная защита прав адвоката в такой ситуации не предусматривается.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, судебные решения отменил, производство по делу закрыл ввиду того, что в соответствии с ч. 1 ст. 20 ХПК Украины данный спор подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства.

По этому делу адвокат обратился с запросом в рамках выполнения договора о правовой помощи юридическому лицу – участнику хозяйственного спора. Предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

Получение запрашиваемой информации является составляющей надлежащего выполнения адвокатом своих договорных обязательств и реализации прав клиента в хозяйственном деле.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.