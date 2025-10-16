Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

Спір, що виникає у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий адвокатом у межах надання професійної правничої допомоги юридичній особі в господарській справі, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства, оскільки отримання запитуваної інформації є складовою належного виконання адвокатом своїх договірних зобов'язань та реалізації прав клієнта у господарській справі.

На це вказав Касаційний цивільний суд у постанові по справі №757/9390/24 від 13 серпня 2025 року.

Обставини справи

КЦС ВС розглянув касаційну скаргу адвоката у справі за його позовом до Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської державної адміністрації «Київтеплоенерго» про зобов’язання надати адвокату інформацію на адвокатський запит.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував, ухвалив нове судове рішення про залишення позову без задоволення, мотивуючи тим, що звернення адвоката з запитом до КП «Київтеплоенерго» здійснюється в інтересах клієнта ТОВ.

У разі відмови в наданні інформації чи документів порушується право клієнта, а не особисте право адвоката, тому окремий захист прав адвоката у такій ситуації не передбачається.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, судові рішення скасував, провадження у справі закрив з огляду на те, що відповідно до ч. 1 ст. 20 ГПК України цей спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

У цій справі адвокат звернувся із запитом у межах виконання договору про правничу допомогу юридичній особі – учаснику господарського спору. Предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

Отримання запитуваної інформації є складовою належного виконання адвокатом своїх договірних зобов’язань та реалізації прав клієнта у господарській справі.

Автор: Наталя Мамченко

