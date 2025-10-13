Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

Украинцы смогут легально иметь множественное гражданство, но только с определенными странами. Перечень этих стран будет «динамическим» и будет зависеть от уровня поддержки Украины тем или иным государством.

Дело в том, что иностранные страны, паспорта которых разрешается иметь одновременно украинцам, будут определяться решением Кабмина. Страны могут как включиться в перечень решением правительства, так и исключаться.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 8 октября 2025 года №1272 «Об утверждении Порядка определения государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке».

Какие последствия это может повлечь для социальных и избирательных прав граждан, а также их обязанностей, вытекающих из наличия определенного гражданства, – правительство пока не определило.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января 2026 года вступит в силу закон 4502-ІХ о множественном гражданстве.

Им закон о гражданстве дополнен статьей «Признание случаев множественного гражданства», то есть случаев, когда украинец легально может иметь несколько паспортов. В частности, это «приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке» (по списку Кабмина).

Таким образом, легальным основанием пребывания в множественном гражданстве будет приобретение гражданином Украины гражданства государства из списка Кабмина. Аналогичное правило будет работать и в отношении иностранцев, которые хотят получить украинский паспорт.

Утвержденный Кабмином порядок предусматривает, что этот перечень формирует МИД с учетом предложений государственных органов Украины и следующих критериев:

членство государства в Европейском Союзе;

применение государством ограничительных мер (санкций) в связи с вооруженной агрессией против Украины;

членство государства в Группе семи (G7);

поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

позиция государства при голосовании за решения/резолюции в международных организациях по вопросам, связанным с Украиной;

наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

финансовая поддержка Украины;

другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

То есть, перечень критериев не является исчерпывающим.

Предложения государственных органов о внесении иностранного государства в перечень подаются в МИД с соответствующим обоснованием, ожидаемым результатом, возможными рисками и путями их минимизации, предварительной оценкой соответствия иностранного государства критериям.

По результатам рассмотрения предложений МИД готовит и вносит на рассмотрение Кабмина проект акта об утверждении перечня или внесении изменений в него или информирует государственный орган, который подал предложение, о невозможности их учета.

Изменения в перечень также могут быть внесены по результатам проводимого МИД анализа соответствия иностранного государства критериям, путем внесения на рассмотрение Кабмина соответствующего проекта.

Подача государственными органами предложений об исключении иностранного государства из перечня и его непосредственное исключение из перечня осуществляется по такому же алгоритму, как и включение – в зависимости от соблюдения страной критериев.

Таким образом, если определенная страна, к примеру, прекратит оказание помощи Украине или изменит отношение из-за смены политического руководства, страну могут исключить из перечня.

Как в таком случае быть украинцам, которые сегодня имели несколько паспортов легально, а завтра окажутся вне правового поля с другим паспортом – пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

