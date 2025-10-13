Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

08:35, 13 жовтня 2025
Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.
Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці зможуть легально мати множинне громадянство, але лише з певними країнами. Перелік цих країн буде «динамічний» і залежатиме від рівня підтримки України тією чи іншою державою.

Справа у тому, що іноземні країни, паспорти яких дозволяється мати одночасно українцям, будуть визначатися рішенням Кабміну. Країни можуть як включитися у перелік рішенням уряду, так і виключатися.

Це передбачено постановою Кабміну від 8 жовтня 2025 року №1272 «Про затвердження Порядку визначення держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку».

Які наслідки це може спричинити для соціальних та виборчих прав громадян, а також їх обов’язків, що витікають з наявності певного громадянства – уряд поки не визначив.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 16 січня 2026 року набуде сили закон 4502-ІХ про множинне громадянство.

Ним закон про громадянство доповнено статтею «Визнання випадків множинного громадянства», тобто, випадків, коли українець легально може мати кілька паспортів. Зокрема, це «набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку» (за списком Кабміну).

Таким чином, легальною підставою перебування у множинному громадянстві буде набуття громадянином України громадянства держави зі списку Кабміну. Аналогічне правило працюватиме і стосовно іноземців, які хочуть отримати український паспорт.

Затверджений Кабміном порядок передбачає, що цей перелік формує МЗС з урахуванням пропозицій державних органів України та таких критеріїв:

  • членство держави в Європейському Союзі;
  • застосування державою обмежувальних заходів (санкцій) у зв’язку із збройною агресією проти України;
  • членство держави у Групі семи (G7);
  • підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • позиція держави під час голосування за рішення/резолюції в міжнародних організаціях з питань, пов’язаних з Україною;
  • наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
  • рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
  • фінансова підтримка України;
  • інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Тобто, перелік критеріїв не є вичерпним.

Пропозиції державних органів щодо внесення іноземної держави до переліку подаються до МЗС із відповідним обґрунтуванням, очікуваним результатом, можливими ризиками та шляхами їх мінімізації, попередньою оцінкою відповідності іноземної держави критеріям.

За результатами розгляду пропозицій МЗС готує і вносить на розгляд Кабміну проект акта про затвердження переліку або внесення змін до нього або інформує державний орган, який подав пропозицію, про неможливість їх врахування.

Зміни до переліку також можуть бути внесені за результатами здійснюваного МЗС аналізу відповідності іноземної держави критеріям, шляхом внесення на розгляд Кабміну відповідного проекту.

Подання державними органами пропозицій щодо виключення іноземної держави з переліку та її безпосереднє виключення з переліку здійснюється в такому ж алгоритмі, як і включення – в залежності від дотримання країною критеріїв.

Таким чином, якщо певна країна, до прикладу, припинить надання допомоги України чи змінить ставлення через зміну політичного керівництва, країну можуть виключити з переліку.

Як у такому разі бути українцям, які сьогодні мали кілька паспортів легально, а завтра опиняться поза межами правового поля з іншим паспортом – наразі невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт Кабінет Міністрів України громадянство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДЕСС розглядатиме факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» – Кабмін вніс зміни до положення

Також уряд передбачив порядок оскарження актів ДЕСС.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

В обвинувальному акті вказано іншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру – Верховний Суд пояснив, чи порушує це право на захист

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті зазначила меншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду