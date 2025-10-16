В Киеве наказали водителя маршрутки, который высаживал и брал пассажиров посреди дороги – фото

После видео, которое появилось в сети, нарушителя быстро установили и привлекли к административной ответственности.

В сети появилось видео, на котором водитель маршрутного транспортного средства осуществляет высадку и посадку пассажиров вне остановки в Киеве. Информация быстро распространилась, после чего к делу подключились инспекторы сектора контроля на автомобильном транспорте и патрульные.

Как сообщили в полиции, нарушителя оперативно установили и привлекли к административной ответственности.

С водителем провели профилактическую беседу о недопущении подобных нарушений в будущем.

На него вынесено постановление по ч. 2 ст. 121-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил посадки и высадки пассажиров).

