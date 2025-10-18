Из-за шатдауна агентство по ядерному арсеналу США отправляет в вынужденный отпуск 1400 сотрудников

Количество отправленных в отпуск работников NNSA достигнет около 80%.

Администрация президента США Дональда Трампа до понедельника отправит в неоплачиваемый отпуск около 1400 сотрудников агентства по ядерному арсеналу США из-за приостановки работы правительства (шатдауна), пишет Reuters.

Министр энергетики Крис Райт заявил, что отпуска затронут сотрудников Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA), которые «имеют решающее значение для модернизации нашего ядерного арсенала».

По данным издания Politico, количество отправленных в отпуск работников NNSA достигнет примерно 80%.

По словам представителя ведомства, почти 400 сотрудников останутся в NNSA — подразделении Министерства энергетики, которое также работает по всему миру для обеспечения безопасности использования ядерных материалов, в том числе в Украине.

Федеральный персонал NNSA контролирует около 60 000 подрядчиков, которые обслуживают и испытывают оружие в национальных лабораториях и других объектах по всей территории США.

По словам Райта, агентство не будет отправлять в вынужденный отпуск сотрудников, работающих в службах экстренной помощи. Однако он отметил, что ситуация с вынужденными отпусками может повлиять на программу модернизации ядерного оружия, направленную на замену устаревшего вооружения.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что нынешний шатдаун может оказаться самым продолжительным в истории страны.

