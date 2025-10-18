Практика судів
  1. У світі

Через шатдаун агентство з ядерного арсеналу США відправляє у вимушену відпустку 1400 працівників

11:15, 18 жовтня 2025
Кількість відправлених у відпустку працівників NNSA сягне близько 80%.
Фото: politico.com
Адміністрація президента США Дональда Трампа до понеділка відправить у неоплачувану відпустку близько 1400 працівників агентства з ядерного арсеналу США через зупинку роботи уряду (шатдаун), пише Reuters.

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що відпустки торкнуться працівників Національної адміністрації ядерної безпеки, які «мають вирішальне значення для модернізації нашого ядерного арсеналу».

За даними видання Politico, кількість відправлених у відпустку працівників NNSA сягне близько 80%.

За словами представника відомства, майже 400 працівників залишаться в NNSA, підрозділі Міністерства енергетики, який також працює по всьому світу для безпеки використання ядерних матеріалів, зокрема в Україні.

Федеральний персонал NNSA контролює близько 60 000 підрядників, які обслуговують і випробовують зброю в національних лабораторіях та інших місцях по всій території США.

За словами Райта, агентство не відправлятиме у вимушену відпустку співробітників, які працюють у службах екстреної допомоги. Але він зазначив, що ситуація з вимушеними відпустками може вплинути на програму модернізації ядерної зброї, спрямовану на заміну застарілого озброєння.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни. 

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

