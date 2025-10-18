Через шатдаун агентство з ядерного арсеналу США відправляє у вимушену відпустку 1400 працівників

Кількість відправлених у відпустку працівників NNSA сягне близько 80%.

Фото: politico.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента США Дональда Трампа до понеділка відправить у неоплачувану відпустку близько 1400 працівників агентства з ядерного арсеналу США через зупинку роботи уряду (шатдаун), пише Reuters.

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що відпустки торкнуться працівників Національної адміністрації ядерної безпеки, які «мають вирішальне значення для модернізації нашого ядерного арсеналу».

За даними видання Politico, кількість відправлених у відпустку працівників NNSA сягне близько 80%.

За словами представника відомства, майже 400 працівників залишаться в NNSA, підрозділі Міністерства енергетики, який також працює по всьому світу для безпеки використання ядерних матеріалів, зокрема в Україні.

Федеральний персонал NNSA контролює близько 60 000 підрядників, які обслуговують і випробовують зброю в національних лабораторіях та інших місцях по всій території США.

За словами Райта, агентство не відправлятиме у вимушену відпустку співробітників, які працюють у службах екстреної допомоги. Але він зазначив, що ситуація з вимушеними відпустками може вплинути на програму модернізації ядерної зброї, спрямовану на заміну застарілого озброєння.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.