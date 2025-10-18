В Украине обновили перечень товаров, подпадающих под антидемпинговые меры

Новые требования по подтверждению документов вступят в силу через 45 дней после обнародования уведомления Гостаможслужбы.

Государственная таможенная служба сообщила о расширении перечня товаров, которые могут быть объектом применения антидемпинговых мер.

Как отметили в ведомстве, в случае выявления таможенными органами поддельных документов о происхождении товаров или предоставления ложных данных о стране их производства, декларант, его представитель или перевозчик обязаны предоставить подтверждающие документы — в бумажной или электронной форме — о качестве продукции и полном маршруте ее поставки от производителя до предприятия.

Согласно статье 43 Таможенного кодекса Украины, таможенные органы уже зафиксировали случаи подделки или предоставления недостоверных сведений о стране происхождения некоторых товаров, на которые распространяются антидемпинговые меры в соответствии с Законом Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта».

В частности, в перечень внесена позиция:

7318 15 95 90 — болты (винты) с квадратной головкой или усом диаметром от 6 мм до 20 мм (включительно) происхождением из Республики Индия.

В Гостаможслужбе подчеркнули, что применение требований законодательства о подаче документов на товары, подпадающие под антидемпинговые меры, начнется через 45 дней после опубликования соответствующего уведомления на официальном сайте ведомства.

