В Украине обновили перечень товаров, подпадающих под антидемпинговые меры

Государственная таможенная служба сообщила о расширении перечня товаров, которые могут быть объектом применения антидемпинговых мер.
Как отметили в ведомстве, в случае выявления таможенными органами поддельных документов о происхождении товаров или предоставления ложных данных о стране их производства, декларант, его представитель или перевозчик обязаны предоставить подтверждающие документы — в бумажной или электронной форме — о качестве продукции и полном маршруте ее поставки от производителя до предприятия.
Согласно статье 43 Таможенного кодекса Украины, таможенные органы уже зафиксировали случаи подделки или предоставления недостоверных сведений о стране происхождения некоторых товаров, на которые распространяются антидемпинговые меры в соответствии с Законом Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта».
В частности, в перечень внесена позиция:
В Гостаможслужбе подчеркнули, что применение требований законодательства о подаче документов на товары, подпадающие под антидемпинговые меры, начнется через 45 дней после опубликования соответствующего уведомления на официальном сайте ведомства.
Коды товаров находятся по ссылке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.