Практика судів
  1. В Україні

В Україні оновили перелік товарів, що підпадають під антидемпінгові заходи

12:45, 18 жовтня 2025
Нові вимоги щодо підтвердження документів набудуть чинності через 45 днів після оприлюднення повідомлення Держмитслужби.
В Україні оновили перелік товарів, що підпадають під антидемпінгові заходи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна митна служба повідомила про розширення переліку товарів, які можуть бути об’єктом застосування антидемпінгових заходів.

Як зазначили у відомстві, у разі виявлення митними органами підроблених документів про походження товарів або подання неправдивих даних щодо країни їхнього виробництва, декларант, його представник або перевізник повинні надати підтвердні документи — у паперовій чи електронній формі — про якість продукції та повний маршрут її постачання від виробника до підприємства.

Згідно зі статтею 43 Митного кодексу України, митні органи вже зафіксували факти фальсифікації або подання недостовірних відомостей щодо країни походження деяких товарів, на які поширюються антидемпінгові заходи відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».

Зокрема, до переліку внесено позицію:

  • 7318 15 95 90 — болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом діаметром від 6 мм до 20 мм (включно) походженням з Республіки Індія.

У Держмитслужбі наголосили, що застосування вимог законодавства щодо подання документів на товари, які підпадають під антидемпінгові заходи, розпочнеться через 45 днів після оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному сайті відомства.

Коди товарів знаходяться за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують дати боржникам 7 днів на добровільне виконання судового рішення

У законі про виконавче провадження пропонується передбачити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності