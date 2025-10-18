В Україні оновили перелік товарів, що підпадають під антидемпінгові заходи

Нові вимоги щодо підтвердження документів набудуть чинності через 45 днів після оприлюднення повідомлення Держмитслужби.

Державна митна служба повідомила про розширення переліку товарів, які можуть бути об’єктом застосування антидемпінгових заходів.

Як зазначили у відомстві, у разі виявлення митними органами підроблених документів про походження товарів або подання неправдивих даних щодо країни їхнього виробництва, декларант, його представник або перевізник повинні надати підтвердні документи — у паперовій чи електронній формі — про якість продукції та повний маршрут її постачання від виробника до підприємства.

Згідно зі статтею 43 Митного кодексу України, митні органи вже зафіксували факти фальсифікації або подання недостовірних відомостей щодо країни походження деяких товарів, на які поширюються антидемпінгові заходи відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».

Зокрема, до переліку внесено позицію:

7318 15 95 90 — болти (гвинти) з квадратним підголовком або вусом діаметром від 6 мм до 20 мм (включно) походженням з Республіки Індія.

У Держмитслужбі наголосили, що застосування вимог законодавства щодо подання документів на товари, які підпадають під антидемпінгові заходи, розпочнеться через 45 днів після оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному сайті відомства.

