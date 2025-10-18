Практика судов
Минсоцполитики анонсировало новые программы обеспечения жильем переселенцев старшего возраста

10:39, 18 октября 2025
Минсоцполитики разрабатывает новые программы жилищной поддержки для ВПЛ, в частности людей старшего возраста.
Минсоцполитики анонсировало новые программы обеспечения жильем переселенцев старшего возраста
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины работает над созданием новых программ жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности людей старшего возраста. Об этом сообщила заместитель министра Татьяна Кириенко во время встречи с заместителем представителя УВКБ ООН в Украине Ниной Майей Шрепфер.

Стороны обсудили результаты совместных проектов и определили дальнейшие направления сотрудничества.

По словам Кириенко, обеспечение жильем ВПЛ остается одним из главных приоритетов министерства. В настоящее время ведомство работает над новой программой для переселенцев, которые хотят жить в сельской местности.

«Во время поездки по регионам мы общались с ВПЛ, которые сейчас проживают в санаториях. Часть из них выражает желание жить в сельской местности. Сейчас мы разрабатываем вариант поддержки для общин, который позволил бы обустроить жилые фонды в селах для проживания таких семей. УВКБ ООН могло бы принять участие в развитии этой инициативы», — отметила заместитель министра.

Кириенко также поблагодарила международных партнеров за поддержку временных мест проживания для пожилых переселенцев в санаториях «Слава» и «Батьківщина», но подчеркнула необходимость дополнительного обучения персонала этих учреждений для улучшения социального сопровождения переселенцев.

Министерство также планирует провести опрос среди ВПЛ, которые сейчас живут во временных местах размещения, чтобы выяснить их планы, возможности самопомощи и первоочередные потребности.

НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

Налоговый комитет Рады поддержал законопроект о «налоге на OLX» для граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые предоставляют услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие, будет принят – ведь Минфин уже заложил 14 млрд грн дополнительных поступлений от налогов в проект бюджета на 2026 год.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

