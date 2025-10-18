Минсоцполитики анонсировало новые программы обеспечения жильем переселенцев старшего возраста

Минсоцполитики разрабатывает новые программы жилищной поддержки для ВПЛ, в частности людей старшего возраста.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины работает над созданием новых программ жилищной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности людей старшего возраста. Об этом сообщила заместитель министра Татьяна Кириенко во время встречи с заместителем представителя УВКБ ООН в Украине Ниной Майей Шрепфер.

Стороны обсудили результаты совместных проектов и определили дальнейшие направления сотрудничества.

По словам Кириенко, обеспечение жильем ВПЛ остается одним из главных приоритетов министерства. В настоящее время ведомство работает над новой программой для переселенцев, которые хотят жить в сельской местности.

«Во время поездки по регионам мы общались с ВПЛ, которые сейчас проживают в санаториях. Часть из них выражает желание жить в сельской местности. Сейчас мы разрабатываем вариант поддержки для общин, который позволил бы обустроить жилые фонды в селах для проживания таких семей. УВКБ ООН могло бы принять участие в развитии этой инициативы», — отметила заместитель министра.

Кириенко также поблагодарила международных партнеров за поддержку временных мест проживания для пожилых переселенцев в санаториях «Слава» и «Батьківщина», но подчеркнула необходимость дополнительного обучения персонала этих учреждений для улучшения социального сопровождения переселенцев.

Министерство также планирует провести опрос среди ВПЛ, которые сейчас живут во временных местах размещения, чтобы выяснить их планы, возможности самопомощи и первоочередные потребности.

