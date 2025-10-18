Практика судів
  1. В Україні

Мінсоцполітики анонсувало нові програми забезпечення житлом переселенців старшого віку

10:39, 18 жовтня 2025
Мінсоцполітики розробляє нові програми житлової підтримки для ВПО, зокрема людей старшого віку.
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України працює над створенням нових програм житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема людей старшого віку. Про це повідомила заступниця міністра Тетяна Кірієнко під час зустрічі з заступницею представника УВКБ ООН в Україні Ніною Майєю Шрепфер.

Сторони обговорили результати спільних проєктів та визначили подальші напрями співпраці.

За словами Кірієнко, забезпечення житлом ВПО залишається одним із головних пріоритетів міністерства. Наразі відомство працює над новою програмою для переселенців, які бажають проживати у сільській місцевості.

«Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин. УВКБ ООН могли б прийняти участь у розвитку цієї ініціативи», — зазначила заступниця міністра.

Кірієнко також подякувала міжнародним партнерам за підтримку тимчасових місць проживання для ВПО літнього віку у санаторіях «Слава» та «Батьківщина», але наголосила на потребі додаткового навчання персоналу цих установ для покращення соціального супроводу переселенців.

Міністерство також планує провести опитування серед ВПО, які нині мешкають у місцях тимчасового розміщення, щоб з’ясувати їхні плани, можливості самодопомоги та першочергові потреби.

Мінсоцполітики війна ВПО

