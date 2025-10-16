Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобилинскую) Военным омбудсманом. До этого, в сентябре, Зеленский подписал закон о Военном омбудсмане (законопроект 13266), а также указ №691/2025 об Офисе Военного омбудсмана.

Как отметила Ольга Решетилова, Офис Военного омбудсмана начнет свою работу на следующий день после официального объявления в «Урядовом курьере» или «Голосе Украины».

«Но в ближайшее время вы этого объявления не увидите. Потому что сейчас нам нужно пройти целый ряд сложных бюрократических процедур: от регистрации юридического лица, спецпроверок кандидатов на руководящие должности до создания бланков, печатей, регистрации в государственных системах документооборота и т.д. Нужно утвердить штат, который должен подать мне руководитель аппарата, который перед этим должен пройти спецпроверку, на которую я его должна подать... Кроме того, продолжаются поиски помещения, вносятся изменения в кучу нормативных актов, идут консультации с различными государственными органами. Это нормальный процесс создания нового государственного института. Просто он длительный, сложный и не терпит спешки, потому что каждая деталь в дальнейшем может влиять на эффективность Офиса Военного омбудсмана.

Поверьте, мы очень стараемся максимально ускорить все процедуры. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы как можно скорее объявить о запуске Офиса Военного омбудсмана. Но также прошу о вашем терпении и понимании.

В этот транзитный период могут наблюдаться некоторые пробуксовки с обработкой обращений и жалоб военнослужащих и членов их семей. Пока отсутствует официальная почта Офиса и доступ к системам документооборота, придется, наверное, немного поработать на бумаге. Но я прекрасно понимаю, что заявителей интересует прежде всего решение их вопроса, поэтому будем выкручиваться и что-то придумаем. Без внимания и рассмотрения ваши обращения точно не останутся. Просто заранее извиняюсь за неудобства и задержки», отметила она.

Кроме того, по ее словам, идет работа над созданием единого окна входа для жалоб, где можно будет использовать и короткий номер, и мессенджеры, и другие каналы коммуникаций. «Но на это тоже нужно время. Как только мы будем готовы, все это объявим», добавила Ольга Решетилова.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» детально анализировала закон о Военном омбудсмане. Основной вопрос касается рассмотрения жалоб военных и действенного реагирования на них путем привлечения к ответственности виновных в нарушении прав. Военного омбудсмана наделили полномочиями, например, делать запросы в госорганы, командирам, издавать приказы и распоряжения, а также «в определенных законом случаях составлять протоколы об административных правонарушениях».

Впрочем, соответствующие изменения в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс не внесены (они предусмотрены законопроектом 13267). То есть, рычаг наступления ответственности за невыполнение требований Военного омбудсмана пока отсутствует, и самостоятельно протоколы тоже он составлять пока не сможет.

Основным методом реагирования на нарушения будет проверка, в результате которой Военный омбудсман или его заместитель будет направлять заключение командиру или начальнику о необходимости прекращения нарушения прав лица или рассмотрения вопроса о привлечении командира или должностного лица, действия которого привели к нарушению прав, к дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем такой командир или начальник, орган военного управления обязаны письменно уведомить Военного омбудсмана «о принятых мерах». То есть, основной функционал будет заключаться в обмене информацией, а непосредственные меры будет принимать (или не принимать) командир или начальник.

Автор: Наталя Мамченко

