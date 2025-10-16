Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) Військовим омбудсманом.

До цього, у вересні, Зеленський підписав закон про Військового омбудсмана (законопроект 13266), а також указ №691/2025 про Офіс Військового омбудсмана.

Як зазначила Ольга Решетилова, Офіс Військового омбудсмана розпочне свою роботу наступного дня після офіційного оголошення в «Урядовому кур'єрі» або «Голосі України».

«Але найближчим часом ви цього оголошення не побачите. Тому що зараз нам потрібно пройти цілу низку складних бюрократичних процедур: від реєстрації юридичної особи, спецперевірок кандидатів на керівні посади до створення бланків, печаток, реєстрації в державних системах документообігу тощо. Потрібно затвердити штат, який має подати мені керівник апарату, який перед тим має пройти спецперевірку, на яку я його маю подати... Крім того, тривають пошуки приміщення, вносяться зміни до купи нормативних актів, тривають консультації з різними державними органами. Це нормальний процес створення нової державної інституції. Просто він тривалий, складний і не терпить поспіху, тому що кожна деталь в подальшому може впливати на ефективність Офісу Військового омбудсмана.

Повірте, ми дуже намагаємося максимально прискорити всі процедури. І я зроблю все від мене залежне, щоб якомога швидше оголосити про запуск Офісу Військового омбудсмана. Але також прошу про ваше терпіння і розуміння.

У цей транзитний період можуть спостерігатися деякі пробуксовки з опрацюванням звернень і скарг військовослужбовців та членів їх родин. Поки відсутня офіційна пошта Офісу і доступ до систем документообігу, доведеться, мабуть, трохи попрацювати на папері. Але я прекрасно розумію, що заявників цікавить насамперед вирішення їхнього питання, тому будемо викручуватися і щось придумаємо. Без уваги і розгляду ваші звернення точно не залишаться. Просто наперед перепрошую за незручності і затримки», зазначила вона.

Крім того, за її словами, триває робота над створенням єдиного вікна входу для скарг, де можна буде використовувати і короткий номер, і месенджери, і інші канали комунікацій. «Але на це теж треба час. Щойно ми будемо готові, все це оголосимо», додала Ольга Решетилова.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально аналізувала закон про Військового омбудсмана.

Основне питання стосується розгляду скарг військових та дієвого реагування на них шляхом притягнення до відповідальності винних в порушенні прав.

Військового омбудсмана наділили повноваженнями, до прикладу, робити запити до держорганів, командирів, видавати накази та розпорядження, а також «у визначених законом випадках складати протоколи про адміністративні правопорушення».

Втім, відповідні зміни до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу не внесені (вони передбачені законопроектом 13267). Тобто, важіль настання відповідальності за невиконання вимог Військового омбудсмана наразі відсутній, і самостійно протоколи теж він складати поки не зможе.

Основним методом реагування на порушення буде перевірка, в результаті якої Військовий омбудсман чи його заступник направлятиме висновок командиру чи начальнику про необхідність припинення порушення прав особи чи розгляду питання про притягнення командира чи посадової особи, дії якої призвели до порушення прав, до дисциплінарної відповідальності.

Надалі такий командир чи начальник, орган військового управління зобов’язані письмово повідомити Військового омбудсмана «про вжиті заходи». Тобто, основний функціонал буде полягати в обміні інформацією, а безпосередні заходи вживатиме (або не вживатиме) командир чи начальник.

Автор: Наталя Мамченко

