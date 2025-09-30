За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Верховна Рада зробить крок у напрямі наділення Військового омбудсмана повноваженнями складати адміністративні протоколи за невиконання його вимог.

Так, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти законопроект 13267, яким до Кодексу про адміністративні правопорушення вводиться окрема стаття 172-21. Щоправда – рекомендував прийняти лише у першому читанні.

Відповідно до цієї статті невиконання законних вимог Військового омбудсмана або перешкоджання здійсненню ним своїх повноважень – будуть тягнути за собою накладення штрафу на посадових осіб від 8500 грн до 17000 грн.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – призведе до штрафу на посадовців від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік чи без такого.

Протокол зможе складати Військовий омбудсман – особисто (хоча Військовий омбудсман відповідно до закону має певну кількість працівників Офісу).

Справи будуть розглядати місцеві суди.

Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконний вплив на Військового омбудсмана у будь-якій формі з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень (зміни до статті 344 КК).

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13266 про Військового омбудсмана. Основне питання стосується розгляду скарг військових та дієвого реагування на них шляхом притягнення до відповідальності винних в порушенні прав.

Військового омбудсмана наділили повноваженнями, до прикладу, робити запити до держорганів, командирів, видавати накази та розпорядження, а також «у визначених законом випадках складати протоколи про адміністративні правопорушення».

Втім, відповідні зміни до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу не внесені (вони передбачені законопроектом 13267). Тобто, важіль настання відповідальності за невиконання вимог Військового омбудсмана наразі відсутній, і самостійно протоколи теж він складати поки не зможе.

Основним методом реагування на порушення буде перевірка, в результаті якої Військовий омбудсман чи його заступник направлятиме висновок командиру чи начальнику про необхідність припинення порушення прав особи чи розгляду питання про притягнення командира чи посадової особи, дії якої призвели до порушення прав, до дисциплінарної відповідальності.

Надалі такий командир чи начальник, орган військового управління зобов’язані письмово повідомити Військового омбудсмана «про вжиті заходи». Тобто, основний функціонал буде полягати в обміні інформацією, а безпосередні заходи вживатиме (або не вживатиме) командир чи начальник.

Згодом Володимир Зеленський підписав указ №691/2025 про Офіс Військового омбудсмана. Відповідно до нього гранична чисельність працівників Офісу Військового омбудсмана становить 150 осіб.

Автор: Наталя Мамченко

