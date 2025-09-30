Практика судов
За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн

15:20, 30 сентября 2025
А за систематическое невыполнение требований Военного омбудсмана смогут лишить права занимать определенные должности – правоохранительный комитет согласовал законопроект.
Верховная Рада сделает шаг в направлении наделения Военного омбудсмана полномочиями составлять административные протоколы за невыполнение его требований.

Так, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект 13267, которым в Кодекс об административных правонарушениях вводится отдельная статья 172-21. Правда – рекомендовал принять только в первом чтении.

В соответствии с этой статьей невыполнение законных требований Военного омбудсмана или препятствование осуществлению им своих полномочий – будут влечь за собой наложение штрафа на должностных лиц от 8500 грн до 17000 грн.

Повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, – приведет к штрафу на должностных лиц от 17 тысяч грн до 34 тысяч грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год или без такового.

Протокол сможет составлять Военный омбудсман – лично (хотя Военный омбудсман в соответствии с законом имеет определенное количество работников Офиса).

Дела будут рассматривать местные суды.

Также предлагается установить уголовную ответственность за незаконное влияние на Военного омбудсмана в любой форме с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений (изменения в статью 344 УК).

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13266 о Военном омбудсмане. Основной вопрос касается рассмотрения жалоб военных и действенного реагирования на них путем привлечения к ответственности виновных в нарушении прав.

Военного омбудсмана наделили полномочиями, например, делать запросы в госорганы, командирам, издавать приказы и распоряжения, а также «в определенных законом случаях составлять протоколы об административных правонарушениях».

Впрочем, соответствующие изменения в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс не внесены (они предусмотрены законопроектом 13267). То есть, рычаг наступления ответственности за невыполнение требований Военного омбудсмана пока отсутствует, и самостоятельно протоколы он тоже составлять пока не сможет.

Основным методом реагирования на нарушения будет проверка, в результате которой Военный омбудсман или его заместитель будет направлять заключение командиру или начальнику о необходимости прекращения нарушения прав лица или рассмотрения вопроса о привлечении командира или должностного лица, действия которого привели к нарушению прав, к дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем такой командир или начальник, орган военного управления обязаны письменно уведомить Военного омбудсмана «о принятых мерах». То есть, основной функционал будет заключаться в обмене информацией, а непосредственные меры будет принимать (или не принимать) командир или начальник.

Позже Владимир Зеленский подписал указ №691/2025 об Офисе Военного омбудсмана. В соответствии с ним предельная численность работников Офиса Военного омбудсмана составляет 150 человек.

Автор: Наталя Мамченко

