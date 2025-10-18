Совет адвокатов дал разъяснение о действиях адвоката, если его родственник работает в полиции

Совет адвокатов Украины дал разъяснение, как действовать адвокатам, если их родственники работают в полиции.

Совет адвокатов Украины (РАУ) опубликовал разъяснение о порядке урегулирования возможного конфликта интересов для адвокатов, чьи родственники работают в правоохранительных органах. Вопрос рассматривался во время заседания РАУ.

Как сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, поводом для рассмотрения стало обращение адвоката Ростислава Павлюка, сын которого работает криминалистом в местном отделе полиции и привлекается в качестве специалиста к проведению следственных действий в различных уголовных производствах. По словам адвоката, он не имеет возможности знать, в каких именно делах участвует его родственник, поскольку такая информация становится доступной только во время ознакомления с материалами производства в соответствии со ст. 290 УПК Украины.

Адвокат выразил обеспокоенность тем, что заключение им договоров о предоставлении правовой помощи может быть расценено как нарушение п. 5 ч. 1 ст. 28 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который запрещает адвокату представлять интересы по делам, где участвует его близкий родственник.

Также адвокат обратил внимание, что в подобных обстоятельствах возможно ограничение права лица на свободный выбор защитника.

Во время обсуждения члены РАУ подчеркнули, что сам факт заключения договора адвокатом не может рассматриваться как дисциплинарное нарушение, если ему не было известно об участии его родственника в конкретном уголовном производстве. В то же время, после того как адвокату станет известно, что его близкий родственник участвовал в деле как специалист, он обязан расторгнуть договор о предоставлении правовой помощи.

В целях обеспечения баланса между соблюдением профессиональных стандартов адвокатской деятельности и правом лица на свободный выбор защитника Совет адвокатов Украины по итогам обсуждения рекомендовал адвокатам в подобных ситуациях информировать клиента о потенциальном конфликте интересов, который может возникнуть вследствие родственных связей. В случае его фактического возникновения применяется норма п. 5 ч. 1 ст. 28 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

