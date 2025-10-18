Рада адвокатів надала роз’яснення щодо дій адвоката, якщо його родич працює в поліції

Рада адвокатів України надала роз’яснення, як діяти адвокатам, якщо їхні родичі працюють у поліції.

Рада адвокатів України (РАУ) оприлюднила роз’яснення щодо врегулювання можливого конфлікту інтересів для адвокатів, чиї родичі працюють у правоохоронних органах. Питання розглядалося під час засідання РАУ.

Як повідомили в Національної асоціації адвокатів України, причиною для розгляду стало звернення адвоката Ростислава Павлюка, син якого працює криміналістом у місцевому відділі поліції та залучається як спеціаліст до проведення слідчих дій у різних кримінальних провадженнях. За словами адвоката, він не має змоги знати, у яких саме справах бере участь його родич, адже така інформація стає доступною лише під час ознайомлення з матеріалами провадження відповідно до ст. 290 КПК України.

Адвокат висловив занепокоєння, що укладення ним договорів про надання правничої допомоги може бути розцінене як порушення п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який забороняє адвокату представляти інтереси у справах, де бере участь його близький родич.

Також адвокат звернув увагу, що крім іншого у подібних обставинах можливе також обмеження права особи на вільний вибір захисника.

Під час обговорення члени РАУ наголосили, що сам факт укладення договору адвокатом не може розцінюватися як дисциплінарне порушення, якщо йому не було відомо про участь його родича у конкретному кримінальному провадженні. Водночас після того, як адвокату стане відомо, що його близький родич брав участь у провадженні як спеціаліст, він має розірвати договір про надання правничої допомоги.

З метою забезпечення балансу між дотриманням професійних стандартів адвокатської діяльності та правом особи на вільний вибір захисника Рада адвокатів України за підсумками обговорення питання рекомендувала адвокатам у подібних ситуаціях повідомляти клієнта про потенційний конфлікт інтересів, який може виникнути внаслідок родинних зв’язків. У разі його фактичного виникнення діє норма п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

