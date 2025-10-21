Практика судов
  1. В Украине

Юлия Свириденко провела встречу с народными депутатами в рамках заседания Совета коалиции, фото

08:15, 21 октября 2025
Свириденко и депутаты согласовали общие шаги правительства и парламента: главный акцент — энергетика, агро и детенизация экономики.
Юлия Свириденко с депутатами обсудила энергетическую устойчивость, агросектор и детенизацию экономики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела заседание Совета коалиции с участием народных депутатов и членов правительства. Судя по фотографиям, на совещании также присутствовали представители международных партнеров Украины, которые сидели в конце зала. Во время встречи стороны обсудили ключевые направления государственной политики, в частности вопросы энергетической безопасности, поддержки аграрного сектора и детенизации экономики.

«Мы регулярно собираем и обрабатываем запросы от парламентариев, чтобы понимать проблемы людей в громадах. Там, где это необходимо, усиливаем работу — проводим совещания, используем инструмент правительственных поручений, выезжаем в регионы, особенно в прифронтовые громады», — отметила Свириденко.

Премьер поблагодарила депутатов за поддержку правительственных инициатив и выразила надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие, в частности при рассмотрении изменений в госбюджет-2025 и подготовке бюджета на 2026 год, который учитывает потребности военного времени.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что встреча прошла в формате «живого диалога» между депутатами и представителями правительства.

«Прежде всего, конечно, — Бюджет-2026. Но не только он. Обсудили реализацию приоритетных направлений государственной политики — в формате живого диалога между народными депутатами и представителями правительства», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, основные акценты были сделаны на:

  • энергетической готовности к зиме — модульные котельные, локальные источники тепла, поддержка критической генерации;
  • поддержке фермеров, пострадавших от засухи, развитии мелиорации и адаптации к климатическим изменениям;
  • борьбе с контрабандой и контроле импорта сырья в рамках детенизации экономики.

Народный депутат Александр Федиенко добавил, что во время заседания также поднимались вопросы повышения зарплат военным, защиты энергетической инфраструктуры и снижения давления на малый и средний бизнес.

«Насколько я понял министра обороны, они работают над этим вопросом. Посмотрим, что наработают», — отметил он.

