Предварительную встречу между США и Россией перед саммитом Трампа и Путина отложили — CNN

Планы президента США Дональда Трампа по проведению второго саммита с президентом России Владимиром Путиным могут быть приостановлены, поскольку предварительные переговоры между главными дипломатами обеих стран отложены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Ранее Трамп заявил, что после его телефонного разговора с Путиным стороны договорились провести на этой неделе встречу советников высокого уровня, которую со стороны США должен был возглавить госсекретарь Марко Рубио, а со стороны России — министр иностранных дел Сергей Лавров.

Однако, как сообщили в Белом доме, встреча временно отложена. Причины официально не называются, но, по данным источников CNN, Рубио и Лавров имели разные ожидания относительно условий возможного прекращения войны в Украине.

В настоящее время неизвестно, как это повлияет на запланированный саммит Трампа и Путина в Будапеште, который должен был стать вторым личным раундом переговоров лидеров.

Однако, по словам источников CNN, после телефонного разговора Вашингтон пришел к выводу, что позиция Москвы осталась слишком жесткой, поэтому встреча Путина и Трампа может быть отложена.

