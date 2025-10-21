Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Государственная судебная администрация (ГСА) проанализировала средний размер судейского вознаграждения, заработной платы и стимулирующих выплат работников аппаратов судов и учреждений за 9 месяцев 2025 года.

Напомним, ГСА является распорядителем бюджетных средств по судам первой и апелляционной инстанции, поэтому данные по зарплатам в Верховном Суде и ВАКС не обнародует.

Судя по этим данным, топ-10 апелляционных судов Украины, где по состоянию на январь–сентябрь 2025 года судьи имели самое высокое среднее вознаграждение (после удержания налогов), сложился следующим образом.

Пятый апелляционный административный суд – 206 355 грн

Харьковский апелляционный суд – 203 807 грн

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд – 199 659 грн

Второй апелляционный административный суд – 199 591 грн

Киевский апелляционный суд – 193 089 грн

Западный апелляционный хозяйственный суд – 190 828 грн

Шестой апелляционный административный суд – 190 036 грн

Одесский апелляционный суд – 187 233 грн

Житомирский апелляционный суд – 186 581 грн

Северный апелляционный хозяйственный суд – 185 254 грн.

Местные общие суды

Топ-10 областей по среднему судейскому вознаграждению в местных общих судах выглядит следующим образом.

Город Киев – 91 526 грн

Харьковская область – 88 952 грн

Запорожская – 87 452 грн

Львовская – 84 170 грн

Днепропетровская – 83 949 грн

Херсонская – 83 341 грн

Одесская – 82 141 грн

Винницкая – 81 266 грн

Черниговская – 80 566 грн

Луганская – 80 482 грн.

Следовательно, самый высокий уровень вознаграждения судей — в Киеве, далее идут крупные промышленные и областные центры.

Местные специализированные суды

Топ-10 местных административных и хозяйственных судов по уровню судейского вознаграждения после налогов выглядит так.

Тернопольский окружной административный суд — 107 196 грн

Хозяйственный суд Харьковской области — 104 041

Одесский окружной административный суд — 102 286

Хозяйственный суд г. Киева — 101 582,28

Киевский городской окружной административный суд (который сейчас не осуществляет правосудие, а только создан как юридическое лицо – хотя ГСА внесла о нем данные в свою таблицу) — 100 872

Хозяйственный суд Черкасской области — 100 481

Киевский окружной административный суд — 99 601

Хозяйственный суд Львовской области — 97 682

Хозяйственный суд Киевской области — 96 708

Запорожский окружной административный суд — 96 367 грн.

Автор: Наталя Мамченко

