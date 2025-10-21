Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

08:45, 21 октября 2025
ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.
Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация (ГСА) проанализировала средний размер судейского вознаграждения, заработной платы и стимулирующих выплат работников аппаратов судов и учреждений за 9 месяцев 2025 года.

Напомним, ГСА является распорядителем бюджетных средств по судам первой и апелляционной инстанции, поэтому данные по зарплатам в Верховном Суде и ВАКС не обнародует.

Судя по этим данным, топ-10 апелляционных судов Украины, где по состоянию на январь–сентябрь 2025 года судьи имели самое высокое среднее вознаграждение (после удержания налогов), сложился следующим образом.

  • Пятый апелляционный административный суд – 206 355 грн
  • Харьковский апелляционный суд – 203 807 грн
  • Юго-западный апелляционный хозяйственный суд – 199 659 грн
  • Второй апелляционный административный суд – 199 591 грн
  • Киевский апелляционный суд – 193 089 грн
  • Западный апелляционный хозяйственный суд – 190 828 грн
  • Шестой апелляционный административный суд – 190 036 грн
  • Одесский апелляционный суд – 187 233 грн
  • Житомирский апелляционный суд – 186 581 грн
  • Северный апелляционный хозяйственный суд – 185 254 грн.

Местные общие суды

Топ-10 областей по среднему судейскому вознаграждению в местных общих судах выглядит следующим образом.

  • Город Киев – 91 526 грн
  • Харьковская область – 88 952 грн
  • Запорожская – 87 452 грн
  • Львовская – 84 170 грн
  • Днепропетровская – 83 949 грн
  • Херсонская – 83 341 грн
  • Одесская – 82 141 грн
  • Винницкая – 81 266 грн
  • Черниговская – 80 566 грн
  • Луганская – 80 482 грн.

Следовательно, самый высокий уровень вознаграждения судей — в Киеве, далее идут крупные промышленные и областные центры.

Местные специализированные суды

Топ-10 местных административных и хозяйственных судов по уровню судейского вознаграждения после налогов выглядит так.

  • Тернопольский окружной административный суд — 107 196 грн
  • Хозяйственный суд Харьковской области — 104 041
  • Одесский окружной административный суд — 102 286
  • Хозяйственный суд г. Киева — 101 582,28
  • Киевский городской окружной административный суд (который сейчас не осуществляет правосудие, а только создан как юридическое лицо – хотя ГСА внесла о нем данные в свою таблицу) — 100 872
  • Хозяйственный суд Черкасской области — 100 481
  • Киевский окружной административный суд — 99 601
  • Хозяйственный суд Львовской области — 97 682
  • Хозяйственный суд Киевской области — 96 708
  • Запорожский окружной административный суд — 96 367 грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ГСА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Верховная Рада рассмотрит изменения в порядок увольнения разведчиков и выплаты им одноразовой денежной помощи

Предлагается предусмотреть выплату одноразовой денежной помощи военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после увольнения их с военной службы по новому основанию.

Судья-блогер Дмитрий Кривенко получил выговор, но смог избежать значительных неприятностей

Дмитрий Кривенко поддержал ЛГБТ-сообщество и пообещал стать на путь исправления, но поверили в это не все члены дисциплинарной палаты.

Лидеры ЕС решили озаботиться внутренними проблемами – главными темами саммита станут соцсети, жилищный кризис и миграция

На саммите 23 октября лидеры ЕС наконец решили обсудить назревшие внутренние социальные проблемы, чтобы показать заботу об избирателях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду