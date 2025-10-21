Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

08:45, 21 октября 2025
ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.
Государственная судебная администрация (ГСА) проанализировала средний размер судейского вознаграждения, заработной платы и стимулирующих выплат работников аппаратов судов и учреждений за 9 месяцев 2025 года.
Напомним, ГСА является распорядителем бюджетных средств по судам первой и апелляционной инстанции, поэтому данные по зарплатам в Верховном Суде и ВАКС не обнародует.
Судя по этим данным, топ-10 апелляционных судов Украины, где по состоянию на январь–сентябрь 2025 года судьи имели самое высокое среднее вознаграждение (после удержания налогов), сложился следующим образом.
- Пятый апелляционный административный суд – 206 355 грн
- Харьковский апелляционный суд – 203 807 грн
- Юго-западный апелляционный хозяйственный суд – 199 659 грн
- Второй апелляционный административный суд – 199 591 грн
- Киевский апелляционный суд – 193 089 грн
- Западный апелляционный хозяйственный суд – 190 828 грн
- Шестой апелляционный административный суд – 190 036 грн
- Одесский апелляционный суд – 187 233 грн
- Житомирский апелляционный суд – 186 581 грн
- Северный апелляционный хозяйственный суд – 185 254 грн.
Местные общие суды
Топ-10 областей по среднему судейскому вознаграждению в местных общих судах выглядит следующим образом.
- Город Киев – 91 526 грн
- Харьковская область – 88 952 грн
- Запорожская – 87 452 грн
- Львовская – 84 170 грн
- Днепропетровская – 83 949 грн
- Херсонская – 83 341 грн
- Одесская – 82 141 грн
- Винницкая – 81 266 грн
- Черниговская – 80 566 грн
- Луганская – 80 482 грн.
Следовательно, самый высокий уровень вознаграждения судей — в Киеве, далее идут крупные промышленные и областные центры.
Местные специализированные суды
Топ-10 местных административных и хозяйственных судов по уровню судейского вознаграждения после налогов выглядит так.
- Тернопольский окружной административный суд — 107 196 грн
- Хозяйственный суд Харьковской области — 104 041
- Одесский окружной административный суд — 102 286
- Хозяйственный суд г. Киева — 101 582,28
- Киевский городской окружной административный суд (который сейчас не осуществляет правосудие, а только создан как юридическое лицо – хотя ГСА внесла о нем данные в свою таблицу) — 100 872
- Хозяйственный суд Черкасской области — 100 481
- Киевский окружной административный суд — 99 601
- Хозяйственный суд Львовской области — 97 682
- Хозяйственный суд Киевской области — 96 708
- Запорожский окружной административный суд — 96 367 грн.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.