Генерал Тарнавский возвращается на должность командира 9-го армейского корпуса — СМИ

08:30, 21 октября 2025
Его предшественник, генерал-майор Виктор Николюк, возглавит 20-й армейский корпус.
Бригадный генерал Александр Тарнавский вновь возглавит 9-й армейский корпус, который действует на Покровском направлении. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в Силах обороны.

В начале лета Тарнавский оставил должность командира оперативно-тактического группирования «Донецк» и 9-го корпуса, предположительно из-за проблем со здоровьем. Позднее группирование «Донецк» было ликвидировано в рамках корпусной реформы.

После его отставки обязанности командира корпуса выполнял генерал-майор Виктор Николюк, ранее занимавший должность начальника штаба 9-го корпуса. Его часто можно было видеть во время поездок главнокомандующего на фронт в районе Покровска.

Сейчас, по информации издания, Тарнавский вернулся на свою должность, а Николюк назначен командиром 20-го армейского корпуса, который действует на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Он заменил полковника Максима Китугина, которого сняли с должности.

