Трамп объявил о начале строительства нового бального зала в Белом доме

08:55, 21 октября 2025
Фото: The Washington Post
Президент США Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала на территории Белого дома.

По словам Трампа, зал будет полностью отделен от основного здания и располагаться рядом с Восточным крылом, которое также планируется модернизировать в рамках проекта.

«Я рад сообщить, что на территории Белого дома начато строительство нового, большого, прекрасного бального зала. Восточное крыло в рамках этого процесса будет полностью модернизировано и станет еще красивее, чем когда-либо, после завершения!» — заявил президент.

Трамп подчеркнул, что идея создания бального зала существовала более полутора веков, но реализовать ее удалось только сейчас.

«Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме, чтобы принимать гостей на грандиозных приемах, государственных визитах и так далее. Я горжусь тем, что стал первым президентом, который наконец начал этот давно необходимый проект — без каких-либо расходов для американских налогоплательщиков!» — отметил он.

По словам Трампа, строительство финансируется исключительно за счет частных пожертвований — «щедрых патриотов, крупных американских компаний» и самого президента.

Как видно на фотографии, опубликованной газетой The Washington Post, рабочие сносят часть крыла, разрушая сооружение с помощью экскаватора.

Дональд Трамп

