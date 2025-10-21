Психотропы в свекле и шампуне: в Хмельницкой области разоблачили канал поставки наркотиков в СИЗО

Трое мужчин и заключенный наладили наркоканал в СИЗО.

В Хмельницкой области четверо мужчин предстанут перед судом за попытку сбыта психотропов в Хмельницком СИЗО. Об этом рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники устроили канал доставки опасного наркотика PVP в Хмельницкий следственный изолятор.

В апреле прошлого года и в январе этого года трое из обвиняемых действовали по заказу заключенного: покупали психотропы, фасовали и пересылали их в учреждение. Запрещенные вещества маскировали в подошве обуви, бутылках с шампунем и даже в свекле.

Контрабанду обнаружили при осмотре посылок сотрудники изолятора.

