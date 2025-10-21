Практика судов
  1. В Украине

Психотропы в свекле и шампуне: в Хмельницкой области разоблачили канал поставки наркотиков в СИЗО

09:39, 21 октября 2025
Трое мужчин и заключенный наладили наркоканал в СИЗО.
Психотропы в свекле и шампуне: в Хмельницкой области разоблачили канал поставки наркотиков в СИЗО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области четверо мужчин предстанут перед судом за попытку сбыта психотропов в Хмельницком СИЗО. Об этом рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники устроили канал доставки опасного наркотика PVP в Хмельницкий следственный изолятор.

В апреле прошлого года и в январе этого года трое из обвиняемых действовали по заказу заключенного: покупали психотропы, фасовали и пересылали их в учреждение. Запрещенные вещества маскировали в подошве обуви, бутылках с шампунем и даже в свекле.

Контрабанду обнаружили при осмотре посылок сотрудники изолятора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Верховная Рада рассмотрит изменения в порядок увольнения разведчиков и выплаты им одноразовой денежной помощи

Предлагается предусмотреть выплату одноразовой денежной помощи военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после увольнения их с военной службы по новому основанию.

Судья-блогер Дмитрий Кривенко получил выговор, но смог избежать значительных неприятностей

Дмитрий Кривенко поддержал ЛГБТ-сообщество и пообещал стать на путь исправления, но поверили в это не все члены дисциплинарной палаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду