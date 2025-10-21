Практика судов
﻿﻿ Отопительный сезон стартует по всей Украине в течение 10 дней — Укрэнерго

10:29, 21 октября 2025
В течение десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.
Резкое похолодание привело к росту потребления электроэнергии более чем на 20% с начала октября, однако уже в течение ближайших десяти дней тепло должно появиться в домах украинцев. Об этом заявил глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона, котрого цитирует РБК-Украина.

По его словам, сейчас часть украинцев вынуждена обогревать жилье кондиционерами или электрообогревателями, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

В «Укрэнерго» объяснили, что поведение бытовых потребителей сейчас критически влияет на баланс в сети, ведь именно население является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране.

Украинцам советуют избегать использования мощных приборов в часы пиковых нагрузок, не включать одновременно несколько энергоемких устройств и заменить неэффективные лампы, чтобы помочь стабильности системы.

В «Укрэнерго» ожидают, что запуск теплоснабжения по всей территории Украины должен снизить потребление электроэнергии, так как потребность в интенсивном электрообогреве уменьшится.

Напомним, что Тимофей Милованов советует украинцам делать дыхательные упражнения во время блэкаутов.

