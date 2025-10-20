Практика судов
  1. В Украине

Тимофей Милованов советует украинцам делать дыхательные упражнения от блекаутов

15:05, 20 октября 2025
Блэкауты в этом году будут, - заявил Милованов и посоветовал делать дыхательные упражнения.
Тимофей Милованов советует украинцам делать дыхательные упражнения от блекаутов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тимофей Милованов предупредил украинцев, что блэкауты в этом году будут и "уже есть", а также рассказал, как справляться со стрессом. По его словам, в этом могут помочь дыхательные упражнения.

"Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и так далее — критически важно. Но все это уже проходили. И знают, что делать. Прямо по списку. У каждого свой.

А вот что действительно будет сложно — это терпеть. Полномасштабная война продолжается уже четвёртый год, и обстрелы городов и сёл усиливаются. Поэтому нужно готовиться психологически.

Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную еду, опаздывать на работу, стоять в пробках, бояться обстрелов. Меня, вас будет всё бесить. Мы будем ссориться с коллегами, раздражаться по пустякам, чувствовать подавленность, особенно сейчас, когда дни короче и солнца меньше", — сообщил Милованов.

Он также напомнил, что причина проблем — это РФ и Путин, а не кто-то другой.

А чтобы справиться со стрессом, Милованов советует украинцам делать дыхательные упражнения.

Что именно рекомендует Милованов?

"Начинать надо не с техники, а с контроля стресса. Самое простое — это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, ещё 4 секунды паузы. Несколько таких циклов — и мозг получает сигнал, что всё под контролем. Для меня это не работает. Для меня работает моя жена рядом и возможность поспать после обстрелов, а иногда просто пройтись по улице. У каждого будет что-то своё. Но управлять своим психическим состоянием можно, и тренировать его тоже можно", — объяснил он.

Милованов также подчеркнул, что физическая активность помогает снизить уровень стресса.

"И всё же не забывайте про простые вещи: заряженные пауэрбанки, фонарики, запас воды, аптечку, тёплую одежду, свечи. У меня всё это есть. Это база, которая даёт мне ощущение контроля. Может, где-то и иллюзорное, но усиливающее моё спокойствие. Россия хочет, чтобы мы вымотались и перессорились, впали в апатию и сдались. Давайте этого не делать. Меньше ссориться. Меньше обвинять. Больше действовать и поддерживать. Больше прощать. Быть сильными и готовыми", — подытожил Милованов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

блэкаут

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України