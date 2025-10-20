Тимофей Милованов советует украинцам делать дыхательные упражнения от блекаутов

Блэкауты в этом году будут, - заявил Милованов и посоветовал делать дыхательные упражнения.

Тимофей Милованов предупредил украинцев, что блэкауты в этом году будут и "уже есть", а также рассказал, как справляться со стрессом. По его словам, в этом могут помочь дыхательные упражнения.

"Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и так далее — критически важно. Но все это уже проходили. И знают, что делать. Прямо по списку. У каждого свой.

А вот что действительно будет сложно — это терпеть. Полномасштабная война продолжается уже четвёртый год, и обстрелы городов и сёл усиливаются. Поэтому нужно готовиться психологически.

Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную еду, опаздывать на работу, стоять в пробках, бояться обстрелов. Меня, вас будет всё бесить. Мы будем ссориться с коллегами, раздражаться по пустякам, чувствовать подавленность, особенно сейчас, когда дни короче и солнца меньше", — сообщил Милованов.

Он также напомнил, что причина проблем — это РФ и Путин, а не кто-то другой.

А чтобы справиться со стрессом, Милованов советует украинцам делать дыхательные упражнения.

Что именно рекомендует Милованов?

"Начинать надо не с техники, а с контроля стресса. Самое простое — это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, ещё 4 секунды паузы. Несколько таких циклов — и мозг получает сигнал, что всё под контролем. Для меня это не работает. Для меня работает моя жена рядом и возможность поспать после обстрелов, а иногда просто пройтись по улице. У каждого будет что-то своё. Но управлять своим психическим состоянием можно, и тренировать его тоже можно", — объяснил он.

Милованов также подчеркнул, что физическая активность помогает снизить уровень стресса.

"И всё же не забывайте про простые вещи: заряженные пауэрбанки, фонарики, запас воды, аптечку, тёплую одежду, свечи. У меня всё это есть. Это база, которая даёт мне ощущение контроля. Может, где-то и иллюзорное, но усиливающее моё спокойствие. Россия хочет, чтобы мы вымотались и перессорились, впали в апатию и сдались. Давайте этого не делать. Меньше ссориться. Меньше обвинять. Больше действовать и поддерживать. Больше прощать. Быть сильными и готовыми", — подытожил Милованов.

