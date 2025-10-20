Практика судів
  1. В Україні

Тимофій Милованов радить українцям робити дихальні вправи від час блекаутів

15:05, 20 жовтня 2025
Блекаути цього року будуть, — заявив Милованов та порадив робити дихальні вправи.
Тимофій Милованов попередив українців, що блекаути цьогоріч будуть та "вже є" і розповів, як впоратися зі стресом. За його словами, допомогти в цьому можуть дихальні вправи.

"Звісно, генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, звʼязок, план А, план Б тощо - критично важливо. Але це всі вже проходили. І знають що робити. Прямо по списку. У одного свій.

А ось що дійсно буде складно - це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік і бомбардування міст і сел посилюється. Тому треба готуватись психологічно.

Готуватись сидіти в темряві по 8 годин, їсти холодну їжу, запізнюватися на роботу, стояти в корках, боятися обстрілів. Мене, вас буде все бісити. Ми будемо сваритися з колегами, дратуватись через дрібниці, відчувати пригнічення, особливо зараз, коли дні коротші й сонця менше", — повідомив Милованов.

Також він нагадав, що причина проблем - РФ та Путін, а не хтось інший. 

А щоб впоратися зі стресом, Милованов радить українцям робити дихальні вправи.

Що саме рекомендує Милованов?

"Починати треба не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів і мозок отримує сигнал, що все під контролем. Для мене це не працює. Для мене працює моя дружина поруч і час поспати після обстріляв, а інколи просто погуляти по вулиці. Для кожного буде щось своє. Але керувати своїм психічним станом можна, і тренувати його теж можна", —  пояснив він.

Милованов також наголосив, що фізична активність допомагає знизити рівень стресу.

"І все ж таки не забувайте про прості речі: заряджені павербанки, ліхтарики, запас води, аптечку, теплий одяг, свічки. У мене все це є. Це база, яка дає мені відчуття контролю. Може хоч і десь обманне, але посилює мій спокій. росія хоче, щоб ми виснажилися і пересварилися, впали в апатію й здалися. Давайте цього не робити. Менше сваритись. Менше звинувачувати. Більше діяти і підтримувати. Більше прощати. Бути сильними і готовими", — підсумував Милованов.

