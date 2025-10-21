Судья-блогер Дмитрий Кривенко получил выговор, но смог избежать значительных неприятностей

Дмитрий Кривенко поддержал ЛГБТ-сообщество и пообещал стать на путь исправления, но поверили в это не все члены дисциплинарной палаты.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 20 октября 2025 года завершила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Липовецкого райсуда Винницкой области и волонтера Дмитрия Кривенко, известного также как YouTube-блогер «Дмитрий Липовецкий».

Согласно решению дисциплинарной палаты ВСП, Дмитрий Кривенко привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца.

Какие к судье возникли претензии

Два дисциплинарных дела в отношении судьи были открыты еще в марте, а их авторами стали винницкий общественный активист Юрий Павленко (также известный как «Хорт») и грантовая организация «Фундация DEJURE».

Как подробно сообщала «Судебно-юридическая газета», авторы жалоб сообщили ВСП, что судья Дмитрий Кривенко в не совсем корректной форме, то есть с использованием нецензурной лексики, критикует различных общественных активистов, правоохранительные, антикоррупционные органы, а также органы судейского управления. Судья время от времени в своеобразной манере комментирует политические события в государстве, действия ТЦК и СП, деятельность НАБУ, Национальной полиции, органов власти и т. д.

Дисциплинарный инспектор ВСП Анна Волкова, изучив жалобы, пришла к выводу о наличии в действиях Дмитрия Кривенко состава дисциплинарного правонарушения.

Как отметила Анна Волкова, высказывания и сообщения судьи в социальных сетях нарушают как нормы Конституции, так и этические стандарты поведения судьи, определенные Кодексом судейской этики, Бангалорскими принципами поведения судей, выводами Консультативного совета европейских судей и т. д.

Также дисциплинарный инспектор сообщила, что контент, который в течение нескольких лет генерировал Дмитрий Кривенко, содержит «много нецензурных высказываний», «гомофобных высказываний», упоминаний о «мужских и женских половых органах» и в целом содержит «критику гомосексуальных мужчин».

Кроме того, некоторые высказывания Дмитрия Кривенко можно расценивать как прямые угрозы и не способность судьи контролировать себя.

О чем судья рассказал 20 октября

Во время заседания дисциплинарной палаты 20 октября Дмитрий Кривенко рассказал, что, по его мнению, недавно назначенные члены ВСП – адвокат и ученый Виталий Махинчук, а также детектив НАБУ Максим Савьюк, не должны участвовать в рассмотрении его дисциплинарного дела.

«Рассмотрение дела следует либо начинать с начала, либо новые члены Совета правосудия не должны участвовать в заседании. Я чисто за чистоту процесса», – сообщил Дмитрий Кривенко.

Впрочем, указанное предложение не нашло поддержки среди членов дисциплинарной палаты ВСП.

По сути претензий общественности Дмитрий Кривенко сообщил, что он, по его мнению, «хороший человек», которого хотят «очернить» общественные активисты.

«Когда у меня истек второй срок полномочий как председателя суда, то я не стал держаться за должность и придумывать, как остаться на должности председателя суда. У нас в суде сразу же был избран другой председатель», – привел пример своей добропорядочности Дмитрий Кривенко.

Также судья в очередной раз рассказал, что он не является гомофобом, а даже поддерживает сексуальные меньшинства.

В качестве доказательства, судья зачитал свое сообщение в социальной сети Facebook от 12 декабря 2023 года, в котором указано следующее:

«Гомосексуальность или гомосексуальное поведение встречается у обезьян, китообразных (в частности — дельфинов, тюленей, оленей, слонов, грызунов, птиц и даже у мух...)

И человек в этом списке не исключение.

Так уж случилось, что гомосексуальность или гомосексуальное поведение встречается и среди людей...

И западные ценности – это не о пропаганде ЛГБТ... Это право каждого человека на жизнь, любовь и счастье...

Воспринимайте людей такими, какие они есть и будет Вам счастье!!

Хотите успеха – развивайте себя! Потому что счастья за ​​счет чужого горя – Вы не получите!!!

И как только Вы перестанете с этим бороться – они перестанут ходить по маршам, отстаивая свои права…».

Что касается критики им общественных активистов и антикоррупционных органов, то, как отметил судья-блогер, он лишь «осуществляет защиту судейской независимости».

«Я не идеален, возможно, я могу ошибаться, но я готов к дискуссии», – отметил Дмитрий Кривенко по поводу претензий относительно критики антикоррупционных органов.

Причину своего критического отношения к НАБУ Дмитрий Кривенко объяснил следующим образом.

«Когда-то мне хотели дать взятку – на столе просто оставили $100. Я сообщил об этом инциденте в правоохранительные органы. Из НАБУ мне в письменном виде ответили, что здесь «нет состава преступления», и что регистрации в ЕРДР не будет. Вместе с тем в НАБУ добавили, что если подобная ситуация случится снова, то «вы нас предупредите». А потом мне позвонил детектив НАБУ и сообщил, что хотя с письменным ответом Бюро он не согласен, но если уже такой письменный ответ есть, то так оно все и останется. В целом, я только указываю на то, что у НАБУ и САП тоже есть недостатки», – рассказал Дмитрий Кривенко.

Дисциплинарный инспектор Анна Волкова привела также информацию о профессиональных достижениях Дмитрия Кривенко за последние годы.

С 1 января по 19 сентября 2025 года в Липовецкий райсуд поступило 1 939 дел, из них 436 дел были распределены на Дмитрия Кривенко. Судья, в свою очередь, рассмотрел 405 дел.

По данным дисциплинарного инспектора ВСП, нагрузка у Дмитрия Кривенко несколько ниже, чем у трех других судей Липовецкого райсуда. При этом показатель продолжительности рассмотрения дел у Дмитрия Кривенко также несколько выше, чем у коллег.

Например, в 2022 году Дмитрий Кривенко рассматривал одно дело в среднем 95 дней, в 2023 году – 94 дня, в 2024 году – 51 день, а в 2025 году – 76 дней.

В общем-то, похоже, что для членов дисциплинарной палаты ВСП до конца осталось неясным, насколько Дмитрий Кривенко был искренен в своем раскаянии.

Как и во время предыдущих заседаний, так и во время заседания 20 октября Дмитрий Кривенко неоднократно отмечал, что его отношение к публичному поведению «изменилось», он «радикально изменил свою информационную политику», однако в то же время 20 октября он сообщил, что неправоверного поведения он не допускал.

«Я считаю, что никакого неправомерного поведения я не допускал», – сообщил членам ВСП Дмитрий Кривенко.

Из-за такой противоречивой позиции у некоторых членов дисциплинарной палаты ВСП возникли сомнения, что Дмитрий Кривенко искренен в своем раскаянии, и что на самом деле он лишь хочет избежать жесткого наказания, предложенного дисциплинарным инспектором

– отстранения на полгода от осуществления правосудия с направлением в Национальную школу судей для прохождения курса судейской этики.

Впрочем, предложение дисциплинарного инспектора об отстранении Дмитрия Кривенко от правосудия, поддержали только два члена ВСП – Алла Котелевец и Максим Савьюк.

Более мягкое наказание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 1 месяца поддержали 4 члена ВСП – Татьяна Бондаренко, Николай Мороз, Юлия Бокова и Виталий Махинчук.

«Раба из меня сделать Вам не удастся… Не мыслящий и не борющийся раб, сам закрывает себе небесные ворота», – уже вечером 20 октября написал в Facebook Дмитрий Кривенко.

Автор: Вячеслав Хрипун

