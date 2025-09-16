«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 15 вересня 2025 року розпочала по суті розгляд дисциплінарних скарг, що надійшли стосовно судді Липовецького райсуду Вінницької області та волонтера Дмитра Кривенка, відомого також як YouTube-блогер «Дмитро Липовецький».

Нагадаємо, що стосовно судді Вища рада правосуддя ще у березні відкрила одразу дві дисциплінарні справи.

Авторами скарг на суддю стали вінницький громадський активіст Юрій Павленко (також відомий як «Хорт») та грантова організація «Фундація DEJURE».

Юрій Павленко («Хорт») відомий тим, що 6 грудня 2014 року брав участь у «штурмі» Вінницької обласної ради, під час якого під телекамери ЗМІ він розірвав портрет тодішнього президента Петра Порошенка. У 2016 році Юрій Павленко був засуджений за хуліганство до 4,5 років позбавлення волі. А ще раніше Юрій Павленко був відомий як організатор публічних акцій проти нелегальної міграції та осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Автори скарг повідомили до ВРП, що суддя Дмитро Кривенко у не зовсім коректній формі, тобто з використанням нецензурної лексики, критикує різноманітних громадських активістів, зокрема й тих, що зривають судові засідання, правоохоронні, антикорупційні органи, а також органи суддівського врядування. Також суддя час від часу у своєрідній манері коментує політичні події у державі, дії ТЦК та СП, діяльність НАБУ, Національної поліції, органів влади тощо.

Дисциплінарний інспектор ВРП Анна Волкова, дослідивши скарги, дійшла висновку про наявність в діях Дмитра Кривенка складу дисциплінарного правопорушення.

Як зазначила Анна Волкова, висловлювання та дописи судді у соціальних мережах порушують як норми Конституції, так і етичні стандарти поведінки судді, визначені Кодексом суддівської етики, Бангалорськими принципами поведінки суддів, висновками Консультативної ради європейських суддів тощо.

Також дисциплінарний інспектор повідомила, що контент, який генерував протягом кількох років Дмитро Кривенко, містить «багато нецензурних висловлювань», «гомофобних висловлювань», згадок про «чоловічі та жіночі статеві органи» та й в цілому містить «критику гомосексуальних чоловіків».

Крім того, деякі висловлювання Дмитра Кривенка можна розцінювати як прямі погрози та як не спроможність судді контролювати себе. «Я можу і в ухо дати», – повідомив під час одного зі своїх ефірів Дмитро Кривенко.

Згідно з висновком Анни Волкової, проблема полягає у тому, що суспільство може оцінювати ті чи інші публічні висловлення конкретних суддів, як позицію всієї суддівської спільноти.

На свій захист суддя Дмитро Кривенко повідомив, що у певний момент не зміг втримати емоції стосовно подій, які відбувалися у країні, щонайменше з 2021 року.

Дмитро Кривенко розповів, що різні професійні громадські активісти у той час фактично влаштували «танці на кістках» судової влади, відверто знущаючись з судів та суддів.

«Я працював чесно, я був відданий присязі. Але я завжди займав активну життєву позицію. Кажете, що я когось критикував? А чому коли Стерненко (активіст та волонтер Сергій Стерненко – прим. авт.) та його прихильники ображали суддів та погрожували суддям, то нікому до цього не було діла? Хіба у когось з активістів та блогерів є хоч щось позитивне про суддів? Я також представник суспільства, і якщо до мене звертаються нецензурною лайкою, то чому я маю відповідати якось по-іншому? Будь-який український суддя, який потрапляє на приціл так званих «громадських активістів», є беззахисним», – розповів членам Вищої ради правосуддя Дмитро Кривенко.

Дмитро Кривенко повідомив, що проти нього кампанію по дискредитації проводять грантові громадські організації «Фундація DEJURE» та «Автомайдан», а також конкретні громадські активісти – Вадим Валько та Христина Буртник.

А замовником інформаційної кампанії проти себе Дмитро Кривенко назвав скандального грантового активіста Михайла Жернакова (якого у недоброчесній поведінці звинувачують навіть колеги по громадській діяльності).

Конфлікт з Михайлом Жернаковим у Дмитра Кривенка виник через історію, що трапилася 15 грудня 2021 року з суддями Шевченківського райсуду міста Запоріжжя. Тоді судді вирішили відсвяткувати у одному з місцевих кафе День працівників суду. Під час святкування лунали в тому числі пісні, відомі як «шансон». У січні 2022 року відеозапис святкування опинився у мережі Internet, після чого судді Шевченківського райсуду Запоріжжя були піддані критиці зі сторони громадськості.

На думку Дмитра Кривенка, прихований відеозапис святкування суддями Дня працівників суду та подальше його розміщення у інтернеті не були випадковими – суддя вважає, що за атакою на суддів Шевченківського райсуду Запоріжжя, з метою тиску на них під час розгляду резонансної кримінальної справи, стояли правоохоронні органи.

Крім того, суддя вважає, що відбулося порушення особистого простору суддів, оскільки святкування було закритим і випадкових осіб там не було.

Коли Дмитро Кривенко про все це написав Михайлу Жернакову та іншим активістам, то на свою адресу він отримав лише критику у грубій формі. «Жернаков замовив Вальку критичну публікацію відносно мене, а потім вони вихвалялися цим у соціальних мережах», - розповів членам ВРП Дмитро Кривенко.

Також суддя спростував звинувачення у гомофобії.

«Я не гомофоб, я неодноразово розміщував дописи на підтримку сексуальних меншин. Однак, на мій погляд, необхідно відрізняти геїв та лесбійок від осіб, назва яких починається на букву «П» і закінчується на букву «С». Я зараз кажу не про сексуальну орієнтацію, а про спосіб життя цих осіб», - повідомив Дмитро Кривенко членам Ради правосуддя.

Втім, за словами судді, наразі він вже «радикально змінив свою інформаційну політику».

«Я перестав вести YouTube-канал. Ви вже давно не побачите багатьох речей. Я щиро жалкую за ряд своїх дописів. На сьогоднішній день я негативно оцінюю стиль свого спілкування», - розповів Дмитро Кривенко.

Також суддя повідомив, що має цілу низку подяк від військових частин за свою волонтерську діяльність і навіть має Відзнаку «За сприяння війську» від колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Враховуючи цілу низку подяк, позитивну характеристику, волонтерську діяльність, дисциплінарний інспектор Анна Волкова запропонувала відсторонити Дмитра Кривенка на півроку від здійснення правосуддя з направленням до Національної школи суддів для проходження курсу суддівської етики.

Втім, як зазначила член Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко, дисциплінарній палаті необхідно «виважено підійти до пропорційності покарання», адже пропозиція дисциплінарного інспектора ВРП є «занадто суворою».

«Давайте оголосимо перерву, необхідно ретельніше дослідити справу», – запропонувала Тетяна Бондаренко.

Відтак у розгляді дисциплінарної справи Дмитра Кривенка оголошена перерва до 20 жовтня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

